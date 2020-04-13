Гороскоп на неделю: кому грозят убытки и серьезные просчеты

Два знака Зодиака станут "бедолагами" недели, сообщила астролог / Скриншот

Астролог Марина Скади составила гороскоп на неделю – на 13-19 апреля, и предупредила, что Водолеям грозят убытки, а Рыбам – серьезные просчеты.

Водолеи могут понести убытки в деловой сфере из-за расточительности и неправильной оценки ситуации, рассказала эксперт УНИАН.

Собеседница добавила, что Водолеям грозят конфликты с руководством и представителями власти.

"Происходит снижение творческой активности и работоспособности… Для реализации намеченных планов требуются сила воли, выносливость и упорство…", – спрогнозировала Скади.

Эксперт предупредила, что у Рыб возможны серьезные просчеты, которые отразятся на деловой активности и карьере. Астролог добавила, что у представителей этого знака Зодиака усиливается фантазия, поэтому стоит хорошенько думать, перед тем, как говорить.

"Присутствует ощущение беззаботности, возможно завязывание романтических знакомств, в том числе, по переписке. Плохо ладится рутинная работа, трудно даются решения обыденных проблем, больше влечет новое, интересное, необычное…", – поделилась собеседница.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков Зодиака. В прогнозе говорится, что Водолеям мир будет казаться склепом, а Рыб могут "кинуть" на деньги.