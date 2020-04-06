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Астролог назвала "финансовых лузеров" недели

6 апреля 2020, 00:52

На этой неделе двум знакам Зодиака грозят денежные неприятности, поделилась эксперт.

Астролог предупредила, что финансовыми лузерами недели могут стать Раки и Скорпионы – Гороскоп на апрель 2020 года
"Финансовыми лузерами" недели могут стать Раки и Скорпионы, предупредила астролог / УНИАН

Астролог Марина Скади составила гороскоп на неделю – 6-12 апреля, и поделилась, что "финансовыми лузерами" недели могут стать представители водных знаков Зодиака – Рак и Скорпион.

Ракам грозят неожиданные финансовые потери, а Скорпионы могут сами спровоцировать денежные неприятности, рассказала эксперт УНИАН.

Собеседница добавила, что на этой неделе Ракам будет сложно найти понимание, а также поддержку и покровительство партнеров и руководства. Скади посоветовала в это время заняться самопознанием и оздоровиться.

"…Работа и дела сопровождаются ссорами и недовольством, различными затруднениями и препятствиями. Вы можете понести неожиданные финансовые потери. Тем не менее, если вам удастся избавиться от повышенной эмоциональности и агрессивности, наряду с внешней подавленностью, то можете добиться достойных результатов…", – спрогнозировала астролог.

Эксперт предупредила, что Скорпионы могут пойти на необоснованный риск для улучшения своего положения. 

"…Ваше внутреннее беспокойство приводит к ошибочным действиям, следствием которых могут быть финансовые потери. Склонны переоценивать свои силы, а к людям, окружающим вас, предъявлять слишком завышенные требования…", – поделилась Скади.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на апрель 2020 года всех знаков Зодиака. Эксперт говорил, что на протяжении первой половины месяца Раков легко могут объегорить, а на Скорпионов просто "нападут" деньги.

Гороскоп 2020 Марина Скади Рак Скорпион
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