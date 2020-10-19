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Что приводит к нищете каждый из знаков Зодиака

19 октября 2020, 05:06

Влад Росс намекнул каждому знаку, как не спугнуть деньги и удачу собственным неверным поведением.

гороскоп
Астролог поведал, из-за чего каждый из знаков Зодиака рискует обеднеть и остаться ни с чем

Порой неправильное поведение, дурные привычки или определенные черты характера приводят к утрате благосостояния или и того хуже – к нищете. Каждый из знаков Зодиака отпугивает от себя деньги по-своему.

Астролог Влад Росс рассказал Главреду, что приводит к нищете каждый из знаков Зодиака, и что каждому из них стоит исправить в себе, чтобы стать богаче и успешнее.

Овен

Овна к нищете и потере благосостояния часто приводит его упрямство. Овен упрям, как осел, и это упрямство нередко приводит его к сложным ситуациям в жизни. Например, если уж Овен решил вложить деньги в МММ, то он непременно это сделает, что бы ему ни говорили. Овен слушает только себя, но зря, ведь он не может похвастаться хорошей интуицией. В итоге, представители этого знака Зодиака часто напрасно бьются головой о стену, упуская прекрасные возможности.

Телец

Читайте такжеРевность, скупость и разбросанные носки: астролог рассказал, чем каждый знак раздражает в бытуТельца к бедности чаще всего приводить его жадность. Телец всегда хочет многого, всего. А другие люди нередко пользуются этой чертой и играют на жадности Тельца.

Близнецы

Бич Близнецов – это рассеянность: из-за нее они тоже могут растратить все свои богатства. Это черта им очень мешает в жизни. Двойственность натуры, рассеянность, неправильный выбор при принятии решений, отсутствие гибкости и точности – все это может становиться причиной материальных неприятностей для Близнецов.

Рак

Беда Рака в том, что он, делая шаг вперед, потом обязательно делает два назад. Эта привычка пятиться не лучшим образом сказывается на его благосостоянии. Внутренняя нерешительность и эмоциональные перепады могут приводить Рака к неуспешности.

Лев

Льва может привести к бедности его непомерный азарт, любовь к игре. Если Лев входит в раж и чувствует азарт, это может ощутимо ударить по его кошельку и банковскому счету. Лев часто просаживает много денег на любовниц, а жена Льва может просто "раздеть" его: представители этого знака очень любят делать дорогие подарки.

Дева

Дева часто теряет свои финансы и выгодные денежные возможности из-за своей непомерной критичности и мелочности. Из-за этих черт Дева всегда остается с "синицей в руке", упуская "журавля".

Весы

Читайте такжеАстролог назвал предателя среди знаков ЗодиакаВесам по жизни очень мешает постоянное колебание и неправильный выбор. Более того, они часто затягивают с принятием решения до момента, когда нужно действовать, из-за чего они упускают хорошие возможности. Например, именно Весы могут оказаться в следующей ситуации: они все тянут и тянут с покупкой акций Tesla, рассчитывая, что купят их дня через три, но потом, ровно через три дня, эти акции обесцениваются – в итоге, Весы оказываются в пролете. То есть они все время делают все в неподходящий момент, слишком много колеблются и выжидают тогда, когда надо действовать решительно.

Скорпион

Скорпион – это "рискун" всей жизни. Скорпион всегда идет на риск, даже в ситуации, где этого делать не нужно. Из-за этого он многое теряет. Также благосостоянию Скорпионов вредит его страсть разрушить все до основания, а только потом начинать что-либо строить. А потом бывает сложно или невозможно что-либо создать с нуля...

Стрелец

Стрельцу по жизни, в том числе в финансовых делах, мешает стремление подавить всех остальных своим авторитетом. Он слишком любит манипулировать другими людьми. Стрелец – слишком "хитрожелтый", и именно из-за своей хитрости он нередко прогорает.

Козерог

Козерог слишком аскетичен, слишком часто жалеет потратиться. Хотя, вложись он немного, мог бы получить больше выгод, возможностей, финансовых успехов. Слишком уж Козерог скуп – он зажимает деньги на самые благоприятные возможности и проекты, которые, на самом деле, помогли бы ему раскрутиться.

Водолей

Читайте такжеСтал известен самый живучий знак ЗодиакаНа благосостоянии Водолея часто пагубно сказывается его непомерное дружелюбие: он без особого смысла тратится до последнего на своих друзей и близких. Водолей не купит лишнюю вещь себе, но потратит деньги на других. Также мешает Водолею отсутствие расчетливости и рациональности. Потому нередко Водолей, отправляясь за границу, на отдых, тратит все свои деньги без особой нужды, а потом дома экономит. Так что в финансовом плане у Водолея постоянно то взлеты, то падения.

Рыбы

Беда Рыб – это желание что-то украсть или кого-то оболгать. Они слишком увлекаются закулисными играми, из-за чего оказываются в проигрыше. Кроме того, Рыбы часто ведутся на сладкие обещания, в результате чего многое теряют. Их легко можно взять тепленькими, наобещав горы, потому они становятся легкой добычей для мошенников.

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