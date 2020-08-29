Астролог рассказал, кто подлил яд Навальному

Астролог спрогнозировал, вернется ли Навальный в политику / Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный выживет после отравления и встанет на ноги, однако вряд ли когда-либо сможет вернуться к прежней активной политической деятельности.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"Асцендент гороскопа Алексея Навального связан с разрушительным градусом, символом которого является неподвижный человек без рта, обезглавленный мужчина, человек, голова которого обернута в черную вуаль, человек без мозгов (этот символ часто связан с безумием). Плюс – в натальной карте Навального есть указание на то, что он будет отравлен: Черная Луна, планета ядов и отравлений, находилась в восьмом доме – доме смерти и разрушения. И как раз в день отравления Черная Луна вместе с Марсом вернулась в восьмой дом, а при этом Меркурий был в двенадцатом доме гороскопа – доме госпитализации", – рассказал астролог.

Влад Росс прогнозирует, что Навального сумеют спасти, и через год он пройдет реабилитацию.

"Однако таким боевым революционером, как прежде, он вряд ли когда-либо станет вновь – шансов на это слишком мало. После всего пережитого Навальный будет психически сломлен. Это закодировано его натальной картой рождения", – отметил Росс.

Читайте такжеАстролог назвал истинного трудоголика по знаку ЗодиакаОн также уточнил, что Навальный поднимется, сможет реагировать и говорить.

"Овощем" он не будет. Но его организм настолько поврежден, что вернуться в более-менее нормальное состояние он сможет через год-полтора, не раньше", – добавил астролог.

По словам Росса, будет очень хорошо, если Навальный сумеет восстановиться после отравления так же, как Виктор Ющенко.

"У Ющенко было отравление диоксином, а Навальный, я уверен, был отравлен "Новичком", а это опаснее", – подчеркнул Росс.

Кроме того, астролог заверил, что Навального отравили намеренно, ни о какой случайности не может быть и речи.

"При таком расположении Черной Луны, планеты ядов и отравлений, в доме катастроф и смерти, а также при таком расположении Меркурия в доме предательства других вариантов быть не может. Считаю, что Навального предал близкий человек и подлил ему в чай яд", – отметил Влад Росс.

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