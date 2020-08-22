Астрологи сказали, кто фанатеет от книг

Водолеи фанатеют от книг, выяснили астрологи / ReadRate

Астрологи спрогнозировали, что один знак Зодиака – Водолей, фанатеет от книг, у представителей этого знака может быть завидная библиотека.

Водолей может читать где угодно и как угодно – на отдыхе, в транспорте, на ходу, во время еды, пишет SlovoFraza.

По его данным, для Водолеев книги являются настоящим кладезем новых знаний и идей.

"…Они (Водолеи – Ред.) наделены незаурядным умом и могут мыслить нестандартно, умело используя свой эмоциональный интеллект", – отмечается в материале.

Ранее астрологи сообщали, что женщины-Водолеи – самые красивые, излучают внутренний свет и притягивают к себе, как магнит. Эксперты отмечали, что представительницы этого знака Зодиака наделены хорошими физическими и духовными данными и поражают чувственностью.