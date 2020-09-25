Астрологи сказали, кто станет счастливчиком №1 в октябре

Инициативы представителей одного знака Зодиака будут успешными при нескольких условиях, сообщили астрологи.
Астрологи спрогнозировали, что в октябре 2020 года счастливчиком №1 станет знак Зодиака Козерог.
В следующем месяце инициативы Козерогов будут успешными, если представители этого знака все тщательно просчитают и будут много работать, публикует прогноз экспертов slovofraza.com.
По словам астрологов, Козероги могут создавать свой позитивный имидж, у них появится возможность проявить себя – будет перспективное дело, поручение, прекрасный бизнес или прекрасная работа.
"Юпитер в Козероге придаст действиям Козерогов масштабности, а им самим – весомости, солидности и авторитета. Они будут играть значимую социальную роль – кто-то в большом мире, например, будет популярным политиком, кто-то – в границах своего окружения…", – отметили эксперты.
Астрологи добавили, что в октябре в жизни Козерогов наступит хорошее время для развития таланта или для саморазвития, можно оказаться на хороших курсах.
- Напомним, астролог Влад Росс составил для всех знаков Зодиака гороскоп на сентябрь 2020 года.
- Эксперт говорил, что Козерогам грозит низвержение с должности, ограбление квартиры или взлом машины.