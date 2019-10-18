Астролог указал на самое уязвимое место Козерога

Самое уязвимое местом Козерога - колени, сказал астролог / Скриншот

Астролог Влад Росс рассказал, что самым уязвимым местом людей, которые родились под знаком Зодиака Козерог, являются колени.

У представителей этого знака часто плохие зубы и кожа, поделился эксперт с Главредом.

Собеседник добавил, что у Козерогов есть и другие уязвимые места - позвоночник и суставы.

Эксперт добавил, что Козероги часто страдают ревматизмом, радикулитом, остеохондрозом и артритом.

Ранее Влад Росс говорил, что слабая сторона Козерогов - консерватизм. Напомним, астролог составил гороскоп на октябрь 2019, и предупредил, что Козерогам стоит затаиться, поскольку они могут потерять звания, посты, регалии.