Болезни знаков Зодиака: астролог рассказал, кому поберечь нервы, кому – печень, а кому – голову

Астролог рассказал, какие болезни характерны для каждого из знаков Зодиака

У каждого знака Зодиака в плане здоровья есть свои особенности. Астролог Влад Росс в комментарии Главреду рассказал, каким болезням подвержен тот или иной знак, и какая система организма уязвима у каждого.

Овны. У Овнов самым уязвимым местом является голова. Потому им следует опасаться, прежде всего, травм головы, дабы, не дай бог, не упал им на голову камень, например. Также для них существует опасность образования в голове различных аневризм, проблем с сосудами головы, инсультов. Потому настоятельно рекомендую всем Овнам постоянно следить за внутричерепным давлением. Кроме того, у Овнов могут проблемы с зубами, верхней челюстью и носом.

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Близнецы. У представителей этого знака самое слабое место в организме – легкие. Их особого внимания требует их дыхательная система. У них нередко бывают бронхиты и астмы. Если Близнецы находятся в доме смерти, я всегда настоятельно рекомендую человеку бросить курить. Самые опасные болезни у Близнецов, как правило, связаны именно с легкими. Также у них весьма слаба нервная система, потому часто случаются нервные расстройства.

Рак. У Раков-женщин самое уязвимое место – молочные железы, потому им, как никому другому, важно регулярно проходить осмотры у маммолога, иначе велик риск образования раковых опухолей и возникновения маститов . А так, у Раков все, что связано с грудиной и грудью – это слабое место. Потому, среди прочего, Ракам нужно быть осторожными, дабы не было переломов грудной клетки.

Лев. Слабое место Львов – это спина и позвоночник. Потому болезни, связанные с ними, у Львов случаются чаще, чем у других, и протекают сложнее. Также Львам нужно внимательно относиться к коже, дабы избежать различных дерматитов, и надлежащим образом заботиться о коже.

Читайте также"Путинский режим в 2021 - всё": астролог предсказал изгнание Путина от руки шаманаДевы. Представителей знака Девы чаще всего беспокоят проблемы, связанные с кишечником, желудком, в целом, животом. Многие болезни у Дев начинаются именно с проблем с пищеварением. У них также часто образовываются грыжи.

Весы. У Весов проблемное место – это почки и поясничный отдел позвоночника. Но, в первую очередь, представителям этого знака нужно обращать внимание на почки, потому что возможны заболевания, связанные с ними, дабы не развились какие-либо хронические инфекции и не нарушился обмен веществ.

Скорпионы. У Скорпионов слабое место – это половые и органы малого таза (матка, яичники, мочевой пузырь, прямая кишка). Если в гороскопе человека, родившегося под любым знаком Зодиака, но Скорпион у него находится в доме смерти, то ему нужно опасаться СПИДа и других венерических болезней. Также "скорпионовское" слабое место – это желчный пузырь.

Стрельцы. Главное слабое место Стрельцов – это печень, потому у представителей этого знака часто случаются разнообразные печеночные недуги вроде цирроза, холецистита, гепатита и т.д. Также в зоне риска у Стрельцов ягодицы, бедра и таз.

Козероги. Слабое место Козерогов – это суставы и позвоночник. Потому частыми спутниками представителей этого знака являются артрозы, артриты, остеохондрозы, радикулиты, ревматизмы. Самое уязвимое место Козерогов – это колени. Также часто у Козерогов плохая кожа и зубы.

Читайте такжеКатастрофа неотвратима: астролог рассказал, когда разразится новый финансовый кризисВодолеи. Водолеи склонны перегружать свой мозг и нервную систему, от чего они часто и страдают. Потому у представителей этого знака могут случаться нервные расстройства, нарушения сна и т.д. Также Водолеям присуща слабость в ногах, в частности, в лодыжках. Типичные болезни этого знака – тромбофлебиты, закупорки вен, судороги ног, растяжения голеностопных связок. Водолеев также частенько подводят артерии, случаются проблемы с кровообращением, из-за чего возможны инсульты и инфаркты.

Рыбы. Рыбы часто живут в мире фантазий и иллюзий, по натуре очень чувствительны, потому столкновение с грубой реальностью заставляет их искать способы ухода от нее, в чем им часто "помогают" алкоголь и наркотики. Потому алкоголизм и наркомания часто становятся проблемой Рыб. Самое слабое место Рыб – стопы. Так, они часто страдают плоскостопием, деформациями стопы и пр.

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