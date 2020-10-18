Гороскоп на 19 октября для всех: награда за риск и "разрывная" ссора

Одному знаку Зодиака пророчат награду за риск / Reuters

Гороскоп на 19 октября 2020 года – на понедельник и 3-4 лунный день, позитивный для знаков Зодиака Стрелец и Телец. Тельцам сулят выгодное предложение, а Стрельцам – награду за риск.

В жизни Весов может наступить болезненный период, пишет supercook.ru.

Еще одному знаку Зодиака – Водолей – пророчат неприятности на любовном фронте: ссора может стать "разрывной".

Чего в 3-4 лунный день ожидать представителям огненной стихии

Гороскоп на 19 октября 2020 года – Стрелец

Риск может быть вознагражден – беритесь за коммерческие дела и сможете добиться успеха. Найдите время для тренировки тела.

Гороскоп на завтра – Лев

Внимание придется переключить на проблемы, которые не были решены. Деловое общение могут подпортить неправильные советы, необъективная оценка ситуации или влияние со стороны. Дела будут даваться непросто.

Гороскоп на 19 октября 2020 – Овен

На первом плане могут оказаться материальные проблемы. С делами не удастся быстро расправиться. В деловой сфере остерегайтесь неправильных советов, субъективности и влияния со стороны.

Чего в 3-4 лунный день ожидать представителям воздушной стихии

Гороскоп на 19 октября 2020 года – Весы

Остерегайтесь конфликтов с любимым человеком, все может закончиться разрывом. Есть угроза болезней верхних дыхательных путей или обострения хронических заболеваний.

Гороскоп на 19 октября 2020 – Водолей

Лучше избегать ссор с любимым человеком, конфликт может закончиться прощанием. Может начаться болезненный период, постарайтесь беречь организм.

Гороскоп на завтра – Близнецы

По результатам работы может катастрофически ударить нарушение соглашения или лживое обещание. Можно потерять деньги.

Чего в 3-4 лунный день ожидать представителям водной стихии

Гороскоп на 19 октября 2020 года – Рак

Можно запланировать и воплотить в жизнь немало дел. Главным помощником во время общения должна стать дипломатия.

Гороскоп на 19 октября 2020 – Рыбы

Проблемы можно разрешить множеством способов, и из-за этого может пойти кругом голова. Возможны просчеты и ошибки.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Знакомые – не те люди, которых нужно посвящать в свои планы и проблемы. Реальность может вломиться в вашу душу.

Чего в 3-4 лунный день ожидать представителям земной стихии

Гороскоп на 19 октября 2020 года – Дева

Не отказывайтесь от принципов, которых придерживались. Уделите внимание родителям. Во второй половине дня можно поскандалить с близким человеком.

Гороскоп на 19 октября 2020 – Козерог

Займитесь личной жизнью. Не бойтесь препятствий – вы сможете с ними справиться благодаря обаянию, коммуникабельности и здоровью.

Гороскоп на завтра – Телец

Ожидайте выгодного предложения, но не забывайте "включать" мозг. Вечером уделите время тренировке тела.