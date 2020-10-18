Гороскоп на 19 октября для всех: награда за риск и "разрывная" ссора

Воздушному знаку Зодиака грозит "атака" болезней.
Гороскоп на 19 октября 2020 года – на понедельник и 3-4 лунный день, позитивный для знаков Зодиака Стрелец и Телец. Тельцам сулят выгодное предложение, а Стрельцам – награду за риск.
В жизни Весов может наступить болезненный период, пишет supercook.ru.
Еще одному знаку Зодиака – Водолей – пророчат неприятности на любовном фронте: ссора может стать "разрывной".
Чего в 3-4 лунный день ожидать представителям огненной стихии
- Гороскоп на 19 октября 2020 года – Стрелец
Риск может быть вознагражден – беритесь за коммерческие дела и сможете добиться успеха. Найдите время для тренировки тела.
- Гороскоп на завтра – Лев
Внимание придется переключить на проблемы, которые не были решены. Деловое общение могут подпортить неправильные советы, необъективная оценка ситуации или влияние со стороны. Дела будут даваться непросто.
- Гороскоп на 19 октября 2020 – Овен
На первом плане могут оказаться материальные проблемы. С делами не удастся быстро расправиться. В деловой сфере остерегайтесь неправильных советов, субъективности и влияния со стороны.
Чего в 3-4 лунный день ожидать представителям воздушной стихии
- Гороскоп на 19 октября 2020 года – Весы
Остерегайтесь конфликтов с любимым человеком, все может закончиться разрывом. Есть угроза болезней верхних дыхательных путей или обострения хронических заболеваний.
- Гороскоп на 19 октября 2020 – Водолей
Лучше избегать ссор с любимым человеком, конфликт может закончиться прощанием. Может начаться болезненный период, постарайтесь беречь организм.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
По результатам работы может катастрофически ударить нарушение соглашения или лживое обещание. Можно потерять деньги.
Чего в 3-4 лунный день ожидать представителям водной стихии
- Гороскоп на 19 октября 2020 года – Рак
Можно запланировать и воплотить в жизнь немало дел. Главным помощником во время общения должна стать дипломатия.
- Гороскоп на 19 октября 2020 – Рыбы
Проблемы можно разрешить множеством способов, и из-за этого может пойти кругом голова. Возможны просчеты и ошибки.
- Гороскоп на завтра – Скорпион
Знакомые – не те люди, которых нужно посвящать в свои планы и проблемы. Реальность может вломиться в вашу душу.
Чего в 3-4 лунный день ожидать представителям земной стихии
- Гороскоп на 19 октября 2020 года – Дева
Не отказывайтесь от принципов, которых придерживались. Уделите внимание родителям. Во второй половине дня можно поскандалить с близким человеком.
- Гороскоп на 19 октября 2020 – Козерог
Займитесь личной жизнью. Не бойтесь препятствий – вы сможете с ними справиться благодаря обаянию, коммуникабельности и здоровью.
- Гороскоп на завтра – Телец
Ожидайте выгодного предложения, но не забывайте "включать" мозг. Вечером уделите время тренировке тела.