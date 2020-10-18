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Гороскоп на 19 октября для всех: награда за риск и "разрывная" ссора

18 октября 2020, 02:15

Воздушному знаку Зодиака грозит "атака" болезней.

Награду за риск пророчат одному знаку Зодиака – Гороскоп на завтра 19 октября 2020 года для всех
Одному знаку Зодиака пророчат награду за риск / Reuters

Гороскоп на 19 октября 2020 года – на понедельник и 3-4 лунный день, позитивный для знаков Зодиака Стрелец и Телец. Тельцам сулят выгодное предложение, а Стрельцам – награду за риск.

В жизни Весов может наступить болезненный период, пишет supercook.ru.

Еще одному знаку Зодиака – Водолей – пророчат неприятности на любовном фронте: ссора может стать "разрывной".

Чего в 3-4 лунный день ожидать представителям огненной стихии

  • Гороскоп на 19 октября 2020 года – Стрелец

Риск может быть вознагражден – беритесь за коммерческие дела и сможете добиться успеха. Найдите время для тренировки тела.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Внимание придется переключить на проблемы, которые не были решены. Деловое общение могут подпортить неправильные советы, необъективная оценка ситуации или влияние со стороны. Дела будут даваться непросто.

  • Гороскоп на 19 октября 2020 – Овен

На первом плане могут оказаться материальные проблемы. С делами не удастся быстро расправиться. В деловой сфере остерегайтесь неправильных советов, субъективности и влияния со стороны.

Чего в 3-4 лунный день ожидать представителям воздушной стихии

  • Гороскоп на 19 октября 2020 года – Весы

Остерегайтесь конфликтов с любимым человеком, все может закончиться разрывом. Есть угроза болезней верхних дыхательных путей или обострения хронических заболеваний.

  • Гороскоп на 19 октября 2020 – Водолей

Лучше избегать ссор с любимым человеком, конфликт может закончиться прощанием. Может начаться болезненный период, постарайтесь беречь организм.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

По результатам работы может катастрофически ударить нарушение соглашения или лживое обещание. Можно потерять деньги.

Чего в 3-4 лунный день ожидать представителям водной стихии

  • Гороскоп на 19 октября 2020 года – Рак

Можно запланировать и воплотить в жизнь немало дел. Главным помощником во время общения должна стать дипломатия.

  • Гороскоп на 19 октября 2020 – Рыбы

Проблемы можно разрешить множеством способов, и из-за этого может пойти кругом голова. Возможны просчеты и ошибки.

  • Гороскоп на завтра – Скорпион

Знакомые – не те люди, которых нужно посвящать в свои планы и проблемы. Реальность может вломиться в вашу душу.

Чего в 3-4 лунный день ожидать представителям земной стихии

  • Гороскоп на 19 октября 2020 года – Дева

Не отказывайтесь от принципов, которых придерживались. Уделите внимание родителям. Во второй половине дня можно поскандалить с близким человеком.

  • Гороскоп на 19 октября 2020 – Козерог

Займитесь личной жизнью. Не бойтесь препятствий – вы сможете с ними справиться благодаря обаянию, коммуникабельности и здоровью.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Ожидайте выгодного предложения, но не забывайте "включать" мозг. Вечером уделите время тренировке тела.

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