"Особенно прибыльные сделки": астролог сказал, когда можно делать крупные покупки

С 16 по 19 августа можно покупать автомобиль или недвижимость, спрогнозировал Влад Росс / УНИАН

В августе крупные важные покупки, например, недвижимость или автомобиль, можно покупать 16-19 числа.

В этот период не стоит увлекаться, иначе можно выбросить на ветер слишком много денег, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

По его словам, неожиданные сделки, заключенные с 16 по 19 августа, будут особенно прибыльными.

"…Потому до того следует отслеживать предложения на рынке, изучать объекты недвижимости, которые вам интересны, мысленно принять решение, а на растущей Луне подписать договора", – заявил собеседник.

Ранее Влад Росс предупредил, что 11-14 августа лучше не делать что-то принципиально новое в профессиональной сфере и не открывать новые компании.

Также астролог предупредил, что 23 по 26 августа будет катастрофический период для решения деловых вопросов и принятия решений.