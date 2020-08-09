"Особенно прибыльные сделки": астролог сказал, когда можно делать крупные покупки

В августе есть угроза выбросить на ветер слишком много средств, предупредил эксперт.
В августе крупные важные покупки, например, недвижимость или автомобиль, можно покупать 16-19 числа.
В этот период не стоит увлекаться, иначе можно выбросить на ветер слишком много денег, рассказал астролог Влад Росс Главреду.
По его словам, неожиданные сделки, заключенные с 16 по 19 августа, будут особенно прибыльными.
"…Потому до того следует отслеживать предложения на рынке, изучать объекты недвижимости, которые вам интересны, мысленно принять решение, а на растущей Луне подписать договора", – заявил собеседник.
Ранее Влад Росс предупредил, что 11-14 августа лучше не делать что-то принципиально новое в профессиональной сфере и не открывать новые компании.
Также астролог предупредил, что 23 по 26 августа будет катастрофический период для решения деловых вопросов и принятия решений.