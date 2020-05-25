Опасность ретроградной Венеры: астролог предупредила о рисках и угрозах

Ретроградная Венера создает риски и угрозы, говорит астролог

Ретроградная Венера создает риски для дорогих покупок, сообщила астролог высшей категории Оксана Костюк.

"Я понимаю, что изоляция за 2 месяца лишила многих радости пройтись-прогуляться по таким милым женщинам-модницам магазинам. Но Венера, которая отвечает за красоту, красивую одежду, украшения, прически и прочие дорогие женскому сердцу мелочи - ретроградная!", - рассказала она Главреду.

По ее словам, в этой связи стоит удержаться от дорогих покупок в течении месяца.

Ведический астролог Оксана Костюк / Главред

"Аж до 25 июня. Удержите себя сейчас от дорогих покупок! Очень большая вероятность приобрести бракованную вещь или сделать неудачную смену образа", - предупредила ведический астролог.

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По ее словам, дорогие покупки до 25 июня можно совершать лишь в двух случаях.

"Венера - это молодая девушка, подружка - проведите это время, встречаясь со своими закадычными подружками. Если покупаете, то только там, где у вас есть большая скидка, и 100% гарантия обмена товара", - добавила Костюк.

Напомним, ранее астролог Оксана Костюк назвала лучшее время для новых дел.