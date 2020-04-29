Кому в мае грозят несчастные случаи: астролог назвал даты

В мае Львам грозят несчастные случаи, спрогнозировал астролог / УНИАН

В мае представителям одного из огненных знаков Зодиака – Лев – грозят несчастные случаи, им необходимо быть осторожными в дороге.

Несчастные случаи грозят Львам с 9 по 12 мая, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

Также собеседник посоветовал Львам в первой половине месяца побеспокоиться о здоровье.

Собеседник добавил, что во второй половине мая Львов ждет везение, возможно открытие больших возможностей для воплощения в жизнь замыслов. Росс отметил, что в мае в их голове могут сложиться очень амбициозные и большие проекты.

"…они просто не имею право упустить это время и не воспользоваться им для детальной проработки планов и новых проектов. Однако приступать к работе над ними, скорее всего, придется уже в июне…", – спрогнозировал эксперт.

Ранее был составлен гороскоп для Львов на 29 апреля. В прогнозе говорилось, что представителям этого знака Зодиака в этот день можно отдохнуть, провести работу над ошибками.