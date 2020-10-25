Гороскоп на ноябрь 2020: астрологи раскрыли, кто будет под мощнейшей защитой

Водный знак Зодиака будет защищать ангел-хранитель, узнали эксперты.
Астрологи составили гороскоп на ноябрь 2020. В прогнозе говорится, что на протяжении месяца знак Зодиака Скорпион будет иметь мощнейшую энергетическую защиту против "дурного глаза".
Скорпионы будут под защитой ангела-хранителя, если кто-то им будет угрожать или станет подталкивать к плохим поступкам, сообщает slovofraza.com.
По данным экспертов, Скорпионам светит защита высших сил в ситуациях, в которых что-то грозит их жизни, здоровью, репутации или внешности.
"…Скорпионы будут защищены в любых опасных ситуациях, где под угрозой окажется здоровье, внешность или репутация…", – отмечается в прогнозе.
- Напомним, астролог Влад Росс поделился гороскопом для Скорпионов на октябрь текущего года.
- Эксперт сказал, что во второй половине месяца Скорпионам, которые в прошлом что-то натворили, грозят удары судьбы. Росс предупредил, что представителям этого знака Зодиака сулят, в частности, проблемы со здоровьем, несчастные случаи, аварии и пропажу авто.
Знак Зодиака Скорпион
В зодиакальном круге насчитывается 12 знаков. Скорпион – один из трех водных знаков Зодиака. Скорпионами считаются люди, которые родились в период с 24 октября по 22 ноября.