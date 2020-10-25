Гороскоп на ноябрь 2020: астрологи раскрыли, кто будет под мощнейшей защитой

В ноябре Скорпионам светит мощнейшая защита против "дурного глаза", спрогнозировали астрологи / УНИАН

Астрологи составили гороскоп на ноябрь 2020. В прогнозе говорится, что на протяжении месяца знак Зодиака Скорпион будет иметь мощнейшую энергетическую защиту против "дурного глаза".

Скорпионы будут под защитой ангела-хранителя, если кто-то им будет угрожать или станет подталкивать к плохим поступкам, сообщает slovofraza.com.

По данным экспертов, Скорпионам светит защита высших сил в ситуациях, в которых что-то грозит их жизни, здоровью, репутации или внешности.

"…Скорпионы будут защищены в любых опасных ситуациях, где под угрозой окажется здоровье, внешность или репутация…", – отмечается в прогнозе.

Напомним, астролог Влад Росс поделился гороскопом для Скорпионов на октябрь текущего года.

Эксперт сказал, что во второй половине месяца Скорпионам, которые в прошлом что-то натворили, грозят удары судьбы. Росс предупредил, что представителям этого знака Зодиака сулят, в частности, проблемы со здоровьем, несчастные случаи, аварии и пропажу авто.