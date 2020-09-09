Гороскоп на сентябрь 2020: назван самый везучий знак Зодиака

Самый везучий знак Зодиака в сентябре 2020 – Дева, поделилась астролог / rabstol.net

В сентябре 2020 года самым везучим знаком Зодиака будет Дева, представителям этого знака несколько раз повезет.

Девам повезет 9-10 сентября, приводит astromeridian.ru прогноз астролога Натальи Коляды.

По ее словам, Дев также ждет везение 14 и 15 сентября и 17-18 числа.

"…14 и 15 сентября везение будет заключаться в том, что Девы справятся с любой трудной задачей, за которую возьмутся. Их сила вырастет так, что они сметут любую преграду и не заметят", – отметила эксперт.

Астролог добавила, что 17-18 сентября Девам будут помогать обстоятельства, но только там, где представители этого знака сами приложат усилия.