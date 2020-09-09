Гороскоп на сентябрь 2020: назван самый везучий знак Зодиака

Сегодня одному знаку Зодиака светит везение.
В сентябре 2020 года самым везучим знаком Зодиака будет Дева, представителям этого знака несколько раз повезет.
Девам повезет 9-10 сентября, приводит astromeridian.ru прогноз астролога Натальи Коляды.
По ее словам, Дев также ждет везение 14 и 15 сентября и 17-18 числа.
"…14 и 15 сентября везение будет заключаться в том, что Девы справятся с любой трудной задачей, за которую возьмутся. Их сила вырастет так, что они сметут любую преграду и не заметят", – отметила эксперт.
Астролог добавила, что 17-18 сентября Девам будут помогать обстоятельства, но только там, где представители этого знака сами приложат усилия.
- Ранее был опубликован гороскоп на 9 сентября 2020 года для всех знаков Зодиака.
- В гороскопе говорилось, что в этот день Девы могут пересмотреть планы на будущее и самооценку.
Автор: Екатерина Присяжнюк