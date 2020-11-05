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Новолуние в ноябре 2020: когда наступит в Украине, и что можно делать

5 ноября 2020, 10:36

Ноябрьское новолуние начнется в середине месяца, поделился эксперт.

Росс спрогнозировал, что после старта новолуния в октябре можно, в частности, организовывать новый бизнес – Новолуние ноябрь 2020
После старта новолуния в октябре можно, в частности, организовывать новый бизнес, спрогнозировал Влад Росс / Главред

Астролог Влад Росс сообщил, что очередное новолуние 2020 в Украине наступит в воскресенье, 15 ноября.

Новая фаза Луны стартует в 7:07, поделился эксперт с Главредом.

Собеседник добавил, что 15 ноября начнется период, в который можно браться за ряд дел.

Новолуние в ноябре 2020 года – за какие дела можно браться:

  • Открывать новые предприятия;
  • Делать крупные покупки;
  • Организовывать новый бизнес;
  • Использовать новые возможности.

"…15-21 ноября Венера все еще будет находиться в Весах, а это обуславливает лучшее время для заключения деловых партнерских взаимоотношений, подписания контрактов, решения важных дел, связанных с бизнесом…", – отметил астролог.

Новолуние

Новолунием называют фазу Луны, при которой спутник Земли находится между нашей планетой и Солнцем примерно на одной прямой, пишет Wikipedia. В энциклопедии отмечается, что когда Луна и Земля находятся на одной прямой с Солнцем, происходит солнечное затмение.

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