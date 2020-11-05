Новолуние в ноябре 2020: когда наступит в Украине, и что можно делать

Ноябрьское новолуние начнется в середине месяца, поделился эксперт.
Астролог Влад Росс сообщил, что очередное новолуние 2020 в Украине наступит в воскресенье, 15 ноября.
Новая фаза Луны стартует в 7:07, поделился эксперт с Главредом.
Собеседник добавил, что 15 ноября начнется период, в который можно браться за ряд дел.
Новолуние в ноябре 2020 года – за какие дела можно браться:
- Открывать новые предприятия;
- Делать крупные покупки;
- Организовывать новый бизнес;
- Использовать новые возможности.
"…15-21 ноября Венера все еще будет находиться в Весах, а это обуславливает лучшее время для заключения деловых партнерских взаимоотношений, подписания контрактов, решения важных дел, связанных с бизнесом…", – отметил астролог.
Новолуние
Новолунием называют фазу Луны, при которой спутник Земли находится между нашей планетой и Солнцем примерно на одной прямой, пишет Wikipedia. В энциклопедии отмечается, что когда Луна и Земля находятся на одной прямой с Солнцем, происходит солнечное затмение.
Автор: Екатерина Присяжнюк