Новолуние в ноябре 2020: когда наступит в Украине, и что можно делать

После старта новолуния в октябре можно, в частности, организовывать новый бизнес, спрогнозировал Влад Росс / Главред

Астролог Влад Росс сообщил, что очередное новолуние 2020 в Украине наступит в воскресенье, 15 ноября.

Новая фаза Луны стартует в 7:07, поделился эксперт с Главредом.

Собеседник добавил, что 15 ноября начнется период, в который можно браться за ряд дел.

Новолуние в ноябре 2020 года – за какие дела можно браться:

Открывать новые предприятия;

Делать крупные покупки;

Организовывать новый бизнес;

Использовать новые возможности.

"…15-21 ноября Венера все еще будет находиться в Весах, а это обуславливает лучшее время для заключения деловых партнерских взаимоотношений, подписания контрактов, решения важных дел, связанных с бизнесом…", – отметил астролог.