"Уход Путина от власти": астролог спрогнозировал досрочные выборы в России

Владимир Путин уйдет от власти, в 2021 году в России возможны досрочные выборы, сообщил астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что президент Российской Федерации Владимир Путин однозначно уйдет от власти.

Российского лидера ждет ниспровержение, и он отдаст власть преемнику, поделился эксперт прогнозом с Главредом.

По словам собеседника, похоже, что РФ в 2021-м светят досрочные выборы.

"Марс в его годовом соляре (в годовом соляре Путина – Ред.) указывает на то, что его ждет ниспровержение, и что он передаст власть преемнику. Похоже, в 2021 году Россию ждут досрочные выборы... Уход Путина от власти однозначен", – сказал астролог.