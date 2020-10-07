"Уход Путина от власти": астролог спрогнозировал досрочные выборы в России

Президент РФ отдаст власть преемнику, сказал Росс.
Астролог Влад Росс спрогнозировал, что президент Российской Федерации Владимир Путин однозначно уйдет от власти.
Российского лидера ждет ниспровержение, и он отдаст власть преемнику, поделился эксперт прогнозом с Главредом.
По словам собеседника, похоже, что РФ в 2021-м светят досрочные выборы.
"Марс в его годовом соляре (в годовом соляре Путина – Ред.) указывает на то, что его ждет ниспровержение, и что он передаст власть преемнику. Похоже, в 2021 году Россию ждут досрочные выборы... Уход Путина от власти однозначен", – сказал астролог.
- Ранее Влад Росс говорил, что Владимиру Путину грозит ухудшение состояния здоровья.
- Астролог прогнозировал, что президент России может уйти из жизни в своем бункере в 2022 году.
Автор: Екатерина Присяжнюк