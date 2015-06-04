На аукционе Sotheby's картину украинской художницы продали почти за 6 млн долларов

В Лондоне прошел аукцион Sotheby's Non-Conformist and Contemporary Art.

Топ-лотом стала картина "Спящая девушка" харьковской художницы Зинаиды Серебряковой.

Картина была продана за 5 миллионов 852 тысяч долларов с 6-кратным превышением предварительной оценочной стоимости, отмечает Новое время.

Современное украинское искусство представили Арсен Савадов и Роман Минин ― их работы были проданы в шести лотах.

Работы украинского концептуалиста Савадова были представлены на торгах в пяти лотах: живопись "No Time to Waste" (продана за 19 тысяч долларов) и принты из знаменитых фото-серий Савадова "Донбасс-Шоколад" (два принта проданы за 9500 долларов каждый), "Коллективное красное" (комплект из двух принтов, продан за 15200 долларов ) и "Love Story" (принт продан за 9500 долларов).

Также с молотка за 11 400 долларов ушла работа молодого донецкого художника Романа Минина - картина "Генератор донецкого метро".

Напомним, на аукционе Sotheby's в Лондоне картину британского художника Уильяма Тернера купили за рекордную сумму. "Вид на Рим с холма Авентин" ушел с молотка за 47,4 миллиона долларов.