Орест Лютый в Одессе презентовал новый хит про "злых пиндосов"

В Одесской областной филармонии прошел концерт профессора антропологии Ореста Лютого.

Концерт состоял из трех частей - мягкой украинизации, строгой украинизации и украинизации на экспорт ("Батяня комбат"). Все они были разбавлены словами и терминами, которые обычно вслух не произносят, но есть действенным оружием против основного врага человечества и цивилизации - "москаля", пишет Svoboda.FM.

Орест Лютый признался, что за песню "Идьот кацап по городу..." депутат Госдумы Рашкин просил его "изловить, доставит в РФ и посадите". Теперь Орест глубоко поэтому переживает и очень скучает, что не сможет поехать в Россию с гастролями.

А буквально перед выступлением в Одессе написал новый хит по мотивам "Белых роз" Юры Шатунова "Злие пиндосы". На концерте песня прозвучала впервые.

Лютый также продал с аукциона собственный портрет с афтографом за 7000 гривен. Половину этих средств сразу отдал присутствовать в зале бойцам батальона "Карпатська Січ".

Напомним, недавно актера и телеведущего Антина Мухарского, известного под псевдонимом Орест Лютый, назначили внештатным советником министра культуры Украины Вячеслава Кириленко.