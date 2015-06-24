Автор "Дня опричника": Россия погружается в новое Средневековье

Никто не может заглянуть в будущее, однако у писателей есть интуиция, которая подсказывает, что Россия погружается в новое Средневековье.

Об этом известный российский писатель, автор романа "День опричника" Владимир Сорокин рассказал в интервью радио "Польша".

"Один поэт из московского андерграунда 70-х Сева Некрасов написал давно еще, что "осознанные пророчества недействительны". На самом деле у писателей есть интуиция. Будущего не знает никто. Естественно, таковы правила нашего земного бытия, что мы этого не знаем. К счастью, не можем заглянуть в будущее. Но когда я написал "Опричника", единственное, чем я могу объяснить написание этой книги, это чувство, куда это все идет. Я хотел пофантазировать, опираясь на простую модель, о которой тогда уже говорили наше консерваторы, так сказать, что "Россия — это огромная страна, у нас есть всё. Запад лишь вредит нам, надо отгородиться и мы будем прекрасно жить", — рассуждает Сорокин.

"Я попробовал это смоделировать, что было бы, если бы построили Великую русскую стену. Хотя я, конечно, понимал, что ее бы в любом случае не построили, потому что разворовали бы кирпичи. Тем не менее, получилась книжка, о которой с начала говорили "фантазии Сорокина", а потом как-то люди стали всё чаще и чаще ее цитировать. И сейчас ленивый лишь не высказывается. Вы правильно сказали вначале, что многие говорят, будто она вообще лежит, видимо, на столах в Кремле. Как писателя, это меня, конечно, очень радует, но как гражданина, я бы сказал, не очень. Я понимаю, что литература — литературой, а жизнь оказалась жестче. Жизнь всегда жестче литературы. И Россия сейчас действительно погружается в новое Средневековье", — подытожил писатель.

Напомним, ранее Сорокин заявил, что советское прошлое в РФ так и не похоронили до конца, а теперь оно поднялось из могилы, словно зомби, и продолжает пугать мир.

фото: moodle.tomedu.ru видео: Polskie Radio