Актера Робина Уильямса убил ложный диагноз, а не Паркинсон — западные СМИ

Неверно поставленный медиками диагноз стоил жизни известному голливудскому актеру Робину Уильямсу жизни. Как оказалось, у комедийного артиста не было болезни Паркинсона.

Об этом рассказал журнал In Touch, ссылаясь на выводы патологоанатомов, сообщает издание Дни.ру.

Диагноз "болезнь Паркинсона", поставленный актеру, оказался врачебной ошибкой. А результаты вскрытия тела, покончившего с собой комика, стали известны только сейчас.

Зарубежные СМИ полагают, что именно сообщение о болезни Паркинсона могло повлиять на решение 63-летнего артиста уйти из жизни. По информации Radar Online, результаты вскрытия показали, что в отношении Уильямса едва ли можно говорить о болезни Паркинсона. "Речь идет о другом заболевании — деменции с тельцами Леви", — отмечает издание. Последняя представляет собой один из видов старческого слабоумия.

Напомним, Робин Уильямс был найден мертвым 11 августа 2014 года в своем доме в городе Тибурон. По словам судмедэкспертов, "на теле присутствовали следы удушения, на шее был обнаружен ремень". Это позволило сделать вывод, что популярный актер совершил самоубийство. Через несколько дней после смерти Уильямса его вдова Сьюзан Шнайдер заявила, что он очень переживал из-за обнаруженной болезни Паркинсона.

Напомним, за свою жизнь актер и комик трижды был номинирован на премию "Оскар" и заветную статуэтку получил за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Умница Уилл Хантинг".

Получив заветную награду, Робин со свойственным его чувством юмора признавался, что награда не слишком изменила его жизнь: "В первую неделю после церемонии мне говорили: "Молодец, Робин, поздравляем с "Оскаром"! А спустя две недели опять началось: "Ой, это же вы играли в "Морке и Минди"!".

Уильямс также удостоился двух премий "Эмми", четырех "Золотого глобуса" и двух "Гильдии киноактеров и пять премий Грэмми".

Самыми известными фильмами актера были "Умница Уилл Хантинг", "Миссис Даутфайер", "Август Раш", "Большая свадьба", "Куда приводят мечты" и другие.

На счету Робина Уильямса съемки в 63 художественных фильмах, 8 телесериалах и даже в одном музыкальном видеоклипе. Уильямс также выпустил 6 альбомов, последний из которых вышел в 2010 году. На "Аллее славы" есть звезда Робина Уильямса.