На месте гибели Кузьмы "Скрябина" поставили памятник: опубликованы фото

13 июля 2015, 11:34

Приехали родители и родные музыканта 

Кузьма "Скрябин"

На месте гибели украинского музыканта Андрея Кузьменко (Кузьма Скрябин) установилит памятный знак.

Отметим, артист попал в ДТП в Днепропетровской области вблизи села Лозоватка под Кривым Рогом.

Как отмечает Радіо Свобода, в мероприятии приняли участие родные и близкие Андрея Кузьменко, в частности, его отец, жена, дочь, поклонники его творчества, священники.

Организатор мероприятия Анастасия Кириченко рассказала, что гранитный памятный знак высотой два метра, что завершается крестом, был изготовлен на средства, собранные общественностью. На памятнике высечены слова молитвы "Отче наш" и строки из песни Кузьмы "Пусти меня".

Как отметила Анастасия Кириченко, во время церемонии священники отслужили молебен за упокой душ всех погибших на этом месте и освятили памятный знак. По ее словам, Андрей Кузьменко был 17-м погибшим на этом участке автотрассы. По рассказам местных жителей, ранее, во время Второй мировой войны, это место было местом массового расстрела людей.

В этот же день, вечером, в Кривом Роге поклонники творчества Кузьмы Скрябина организовали видеопросмотр концерта памяти певца "Споем так, чтобы было слышно на небе", который состоялся в мае во Львове. Посмотреть запись собрались более полутора тысяч человек.

Напомним, ранее украинский музыкант Андрей Кузьменко ― Кузьма "Скрябин" появился на иконе.  Вернее, певца изобразили на иконе в образе Иоанна Крестителя.

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