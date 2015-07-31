Сашко Положинский на передовой выступал на лестнице сельского клуба

Лидеры украинских групп "Тартак" Сашко Положинский и"Рифмастер" Андрей Антоненко выступили перед бойцами 72-ой бригады вблизи Волновахи в Донецкой области.

Концертная площадка расположили на лестнице сельского клуба, пишет "5 канал".

Бойцы не сдерживали эмоций, подпевали и громко приветствовали певцов. Те, в свою очередь, признались, что самые благодарные слушатели ― фронтовики.

"Вот здесь нас, артистов, действительно ждут. И приезжайте. Особенно девушки. Приезжайте чаще к ребятам. Ибо к нам они относятся с уважением, а вас они просто на руках носить будут и не отпустят, пока вы не скажете, достаточно ребята, ставьте на землю", ― отметил Положинский.

Напомним, ранее лидер группы "Тартак" Сашко Положинский объяснял, почему не выступает в зоне АТО.