Джеймс Кэмерон превратит фильм "Аватар" в комиксы

Режиссер анонсировал серию комиксов, основанных на сюжетах фильма "Аватар".
Джеймс Кэмерон анонсировал серию комиксов, основанных на сюжетах фильма "Аватар", сообщает gazeta.ua, ссылаясь на Entertainment Weekly. По словам режиссера, это будут новые истории, которые позволят читателям окунуться глубже в мир планеты Пандора.
Комиксы "Аватар" - совместный проект Кэмерона и издательства Dark Horse Comics, рассчитан на 10 лет. Это издательство уже выпускал комиксы по мотивам фильмов Кэмерона "Терминатор", "Чужие" и "Бездна".
Сейчас Кэмерон занят подготовкой к съемкам сразу трех сиквелов "Аватара", кассового фильма в истории кино. Первый сиквел выйдет в декабре 2017 года, и дальше режиссер будет выпускать серии в год. Кроме того, писатель Стивен Гулд работает над четырьмя романами, которые также станут частью большой мифологии "Аватара".
Напомним, картина "Аватар" вышла в 2009 году. Фильм собрал в прокате около 2,8 миллиарда долларов. А сам режиссер признан самым влиятельным человеком в кинематографе, по мнению британского издания The Guardian.