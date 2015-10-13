Джеймс Кэмерон превратит фильм "Аватар" в комиксы

Джеймс Кэмерон анонсировал серию комиксов, основанных на сюжетах фильма "Аватар", сообщает gazeta.ua, ссылаясь на Entertainment Weekly. По словам режиссера, это будут новые истории, которые позволят читателям окунуться глубже в мир планеты Пандора.

Комиксы "Аватар" - совместный проект Кэмерона и издательства Dark Horse Comics, рассчитан на 10 лет. Это издательство уже выпускал комиксы по мотивам фильмов Кэмерона "Терминатор", "Чужие" и "Бездна".

Сейчас Кэмерон занят подготовкой к съемкам сразу трех сиквелов "Аватара", кассового фильма в истории кино. Первый сиквел выйдет в декабре 2017 года, и дальше режиссер будет выпускать серии в год. Кроме того, писатель Стивен Гулд работает над четырьмя романами, которые также станут частью большой мифологии "Аватара".

Напомним, картина "Аватар" вышла в 2009 году. Фильм собрал в прокате около 2,8 миллиарда долларов. А сам режиссер признан самым влиятельным человеком в кинематографе, по мнению британского издания The Guardian.