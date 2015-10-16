Ирена Карпа возглавит культурный центр во Франции

Украинская писательница, певица, журналистка, телеведущая Ирена Карпа готовится возглавить Украинский культурно-информационный центр при посольстве Украины во Французской Республике.

"Да, хотя официально должность называется первый секретарь посольства Украины во Франции по вопросам культуры. Я буду встречаться с господином послом и все обсуждать. Сейчас это процесс. Я жду визу, у меня есть дипломатический паспорт, жду, как это развернется, я уже на чемоданах", - сказала она, отвечая на просьбу подтвердить информацию о его назначении на должность директора УКИЦ.

Карпа также поделилась своими планами по организации деятельности украинского культурного центра в Париже. "У меня большие планы относительно того, что можно здесь сделать. У меня есть большой список партнеров в Украине, которые готовы представить нашу страну как современную, абсолютно конкурентоспособную страну, чтобы наконец выйти за пределы этого сельскохозяйственного имиджа, в котором мы, к сожалению, находимся ", - сказала Карпа. Как сообщает Укринформ, об этом Карпа рассказала после завершения литературного вечера в Париже.

По ее словам, в Украине есть "интересные художники, проекты в кино, музыке, литературе и театре", которые следует представить во Франции. Будущая директор УКИЦ привела, в частности, пример успеха во Франции постановок театрального режиссера Владислава Троицкого. "Я бы начинала с того, что у нас с французами есть общее, организовывала бы совместные проекты. Как, например, спектакль "Антигона" Троицкого, где играет французский актер ", - отметила Карпа. По ее мнению, у Франции и Украины очень много связей, поэтому украинцам "нужно постоянно делать мощную рекламу".

"Откровенно говоря, мы проигрываем, в т.ч. и за счет того, что Россия постоянно присваивает наших художников ", - отметила Карпа. "Идей много, бюджета нет, но здесь так же нужно параллельно проводить законодательную работу, в частности, принять законы, которые бы позволили финансировать культуру за счет игорного бизнеса, за счет акцизов на табак и алкоголь и лотерей", - отметила она.

Писательница также рассказала о намерениях организовывать панельный дискуссии, интеллектуальные обмены, проводить украинские чтения и демонстрировать документальное кино. Карпа также вспомнила слова директора Художественного арсенала Натальи Заболотной, которая, по ее мнению, станет мощным партнером культурного центра в Париже в будущем. "Она сказала, что сфера культуры является сферой национальной безопасности", - отметила писательница.

Писательница также отметила, что собирается привезти в Париж свой кинопроектор и библиотеку. "Я уже везу с собой в Париж библиотеку актуальной литературы, которую "наколядовала" в украинских издательствах, везу кинопроектор. У меня отношение к украинской культуре как к своему личному делу ", - отметила писательница.

Напомним, ранее Ирена Карпа собиралась стать телеведущей.