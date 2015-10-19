Участник Pink Floyd посвятил песню "Небесной сотни"

В Лондоне состоялся концерт солидарности под названием "I'm with the Banned", во время которого лидер Pink Floyd Дэвид Гилмор представил песню, посвященную Небесной сотне, передает VIDIA.

Во время концерта в воскресенье на лондонской сцене KOKO уникальный состав рок-музыкантов выступил за свободу творческого выражения и против несправедливости. Логотип концерта создал известный китайский художник-диссидент Ай Вэйвэй, находясь под домашним арестом.

На сцену в тот вечер вышли Дэвид Гилмор, группы Pussy Riot, Brutto, "Бумбокс", а также специально приглашенные гости - Ким Катрел, Джереми Айронс, Нил Теннант, Джульет Стивенсон, Виктория Модеста.

Напомним, ранее лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк заявлял, что не будет выступать в России. По словам Андрея, он продолжает общаться со своими российскими промоутерами, однако ехать в странe-агрессор ни за что не будет. "Лично у меня, у моей семьи один конфликт: с людьми, которые напали на мою страну. А так конфликтов никаких нет. Я не поеду в эту страну, пока не закончится война и весь этот ужас", - решительно заявил Хлывнюк.

Группа "Бумбокс" в России запрещена. Все из-за того, что лидер коллектива Андрей Хлывнюк выступал в поддержку Майдана.