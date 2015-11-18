Киностудию, снявшую "Криминальное чтиво", купит Al Jazeera

Инвесторы американской кинокомпании Miramax films ведут переговоры о продаже студии дочернему подразделению катарской медиагруппы Al Jazeera Media Network — компании BeIN Media Group.

Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Bloomberg

Сделка может быть закрыта к концу года. Приобретение кинокомпании позволит BeIN Media Group закрепиться в Голливуде, пишет издание. Кроме покупатель получит права на такие картины Miramax, как "Криминальное чтиво" и "Умница Уилл Хантинг", которые по-прежнему популярны на американском ТВ.

Сумма сделки не разглашается. В июле агентство Reuters сообщало, что акционеры Miramax рассчитывали продать киностудию примерно за миллиард долларов. Обе стороны отказались комментировать Bloomberg информацию о сделке.

Киностудия Miramax также известна по фильмам "От заката до рассвета", "Английский пациент", "Крик", "Влюбленный Шекспир", "Талантливый мистер Рипли", "Шоколад", "Банды Нью-Йорка", "Холодная гора", "Авиатор" и другим картинам, завоевавшим престижные кинонаграды и отметившимся крупными кассовыми сборами по миру.

Miramax основана в 1979 году братьями Бобом и Харви Вайнштейнами. Студия названа в честь их родителей — Мириам и Макса. В 1993 году компанию приобрел Disney, а в 2010-м из-за финансовых трудностей ее за 660 миллионов долларов продали группе инвесторов во главе с Рональдом Тьюдором. В числе владельцев — миллиардер Томас Баррак-младший, которому также принадлежит Colony Capital и Qatar Holding.

Напомним, российские телеканалы переживают экономический кризис.