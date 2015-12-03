Фонд Игоря Янковского представил выставку "Вера.Надежда.Любовь." в Нью-Йорке

В Нью-Йорке, в здании Генеральной Ассамблеи ООН благотворительный Фонд Игоря Янковского "Инициатива во имя будущего" при поддержке МИД Украины развернул художественную выставку "Вера.Надежда.Любовь.".

Открытие выставки детских рисунков проходило 24 ноября в холле Delegates Entrance Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Церемонию посетили главы и члены постоянных делегаций при ООН, сотрудники Секретариата ООН, дипломаты, журналисты, художники и галеристы. Также с экспозицией ознакомился председатель 70-й юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН экс-спикер парламента Дании Могенс Люккетофт.

Торжественный вечер открыл Постоянный представитель Украины при ООН посол Юрий Сергеев. Он отметил важность подобных культурных инициатив в построении лучшего взаимопонимания между народами.

Обращаясь к гостям вечера, учредитель фонда "Инициатива во имя будущего" Игорь Янковский сказал: "Почему я считаю важным показать эти картины именно в штаб-квартире ООН? Моя страна — Украина переживает драматические события. Для нас очень важно сохранить целостность страны, неприкосновенность ее границ, единство ее граждан, которые хотят мира и покоя. Особенно ярко все эти желания проявляются в детских картинах. Тема выставки — универсальна и понятна на всех языках. Вера освещает нам путь, Надежда дает силы, Любовь согревает теплом. "Вера.Надежда.Любовь." — это то, чего так не хватает моей стране и всему миру. Уверен, что, посмотрев эти картины, вы убедитесь, что украинские дети, так же, как и дети всего мира мечтают о мире и процветании, спокойствии и достатке. И мы, взрослые должны исполнить их мечты, сделать все, чтобы мир воцарился в Украине и на всей Земле".

Об особенностях детского взгляда на мир, непосредственности восприятия окружающей действительности и удивительной смелости палитры красок в детских картинах рассказал художественный куратор выставки, известный киевский галерист, художник Евгений Карась.

Напомним, Всеукраинский конкурс детского рисунка был основан Благотворительным фондом Игоря Янковского "Инициатива во имя будущего" в 2013 году, с целью открытия и поддержки детских талантов в сфере изобразительного искусства. Наиболее масштабное в Украине детское творческое соревнование происходит раз в год, и призвано открыть миру новые яркие таланты нашего государства. Каждый год организаторы приглашают в жюри Конкурса признанных экспертов в сфере искусства, среди которых уже были — галерист Евгений Карась, поэт и издатель Иван Малкович, телеведущая Слава Фролова.

Ежегодно конкурсные тематики меняются: 2013 — "Мой родной край — Украина"; 2014 — "Моя мирная Украина"; 2015 — "Вера.Надежда.Любовь.". Традиционно, после финала конкурса, экспозицию работ победителей и лучшие детские работы организаторы демонстрируют на одноименной выставке, которая путешествует не только по Украине, но и далеко за ее пределами. В предыдущие годы выставка финалистов Конкурса детского рисунка побывала в Бельгии, Польше, Франции, знакомя мировое сообщество с талантами украинских детей.

Олег Вакуленко