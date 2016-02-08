"1+1" экранизирует исторический роман "Залишенець.Чорний ворон" Василия Шкляра

Телеканал "1+1" продолжает работу над линейкой специальных телевизионных проектов, посвященных новейшей истории Украины.

Канал начинает производство 4-серийной исторической драмы "Залишенець. Чорний ворон" по мотивам одноименного романа живого классика украинской литературы, писателя Василия Шкляра.

О том, что "1+1" подписал соглашение с Василием Шкляром сообщил во время круглого стола на тему "Будущее российского продукта на украинском телерынке" генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко.

"Перед нами стоит выбор - можем ли мы создать новый архетип, новые образы для Украины? Именно поэтому, мы снимаем историческую драму по роману Владимира Лиса "Столетие Якова", поэтому делаем фильм по роману Василия Шкляра "Чорний ворон". Мы стараемся перевести дискурс в другую плоскость - нам нужны собственные герои, свои идеологизмы", — считает он.

Роман "Залишенець. Чорний ворон" отображает одну из страниц отечественной истории — борьбу украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах. На их черном боевом флаге было написано: "Воля Україні або смерть". В 1921 году четырехлетняя война, которую Россия развязала

против Украинской Народной Республики, закончилась. Однако вооруженная борьба еще годами длилась почти на всей территории Украины. Повстанцы Холодного Яра отчаянно давали отпор советской оккупации, боролись за свободу украинского народа, жертвуя собственной жизнью.

"Экранизацию "Чорного ворона" давно ожидают в обществе, ведь в свое время роман всколыхнул многих людей. Идея это сделать циркулировала с момента появления самого произведения, она часто возникала у читателей, поскольку была открыта совершенно новая и неизвестная большинству людей страница истории. Я очень рад, что это произойдет, потому что это является одной из целей моей жизни. Собственно, роман был предчувствием тех событий, которые происходят сегодня у нас в стране", — комментирует автор романа Василий Шкляр.

Отметим, "Залишенець. Чорний ворон" — уже второй проект, посвященный художественному переосмыслению решающих исторических событий новейшей истории Украины, над которым работает канал "1+1". Сейчас уже завершились съемки украиноязычной исторической драмы "Столетие Якова" по мотивам романа Владимира Лиса.

Напомним, Шкляр написал новую книгу о войне на Донбассе: прототипами стали бойцы "Азова".