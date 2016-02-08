"1+1" экранизирует исторический роман "Залишенець.Чорний ворон" Василия Шкляра

8 февраля 2016, 12:07

Проект, посвященный новейшей истории Украины.

Василий Шкляр

Телеканал "1+1" продолжает работу над линейкой специальных телевизионных проектов, посвященных новейшей истории Украины.

Канал начинает производство 4-серийной исторической драмы "Залишенець. Чорний ворон" по мотивам одноименного романа живого классика украинской литературы, писателя Василия Шкляра.

О том, что "1+1" подписал соглашение с Василием Шкляром сообщил во время круглого стола на тему "Будущее российского продукта на украинском телерынке" генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко.

"Перед нами стоит выбор - можем ли мы создать новый архетип, новые образы для Украины? Именно поэтому, мы снимаем историческую драму по роману Владимира Лиса "Столетие Якова", поэтому делаем фильм по роману Василия Шкляра "Чорний ворон". Мы стараемся перевести дискурс в другую плоскость - нам нужны собственные герои, свои идеологизмы", — считает он.

Роман "Залишенець. Чорний ворон" отображает одну из страниц отечественной истории — борьбу украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах. На их черном боевом флаге было написано: "Воля Україні або смерть". В 1921 году четырехлетняя война, которую Россия развязала

против Украинской Народной Республики, закончилась. Однако вооруженная борьба еще годами длилась почти на всей территории Украины. Повстанцы Холодного Яра отчаянно давали отпор советской оккупации, боролись за свободу украинского народа, жертвуя собственной жизнью.

"Экранизацию "Чорного ворона" давно ожидают в обществе, ведь в свое время роман всколыхнул многих людей. Идея это сделать циркулировала с момента появления самого произведения, она часто возникала у читателей, поскольку была открыта совершенно новая и неизвестная большинству людей страница истории. Я очень рад, что это произойдет, потому что это является одной из целей моей жизни. Собственно, роман был предчувствием тех событий, которые происходят сегодня у нас в стране", — комментирует автор романа Василий Шкляр.

Отметим, "Залишенець. Чорний ворон" — уже второй проект, посвященный художественному переосмыслению решающих исторических событий новейшей истории Украины, над которым работает канал "1+1". Сейчас уже завершились съемки украиноязычной исторической драмы "Столетие Якова" по мотивам романа Владимира Лиса.

Напомним, Шкляр написал новую книгу о войне на Донбассе: прототипами стали бойцы "Азова".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
1+1 роман Залишенець.Чорний ворон Василь Шкляр
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
05:46
“Сногсшибательная Настенька”. В Сети расхвалили фото Каменских в вечернем наряде
05:21
"Битой в лоб": политолог объяснил, как Запад будет разговаривать с "путинской бригадой"
04:59
Ученые нашли “эликсир молодости”
04:33
Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать
04:06
Американская модель позировала в прозрачном платье, опубликованы фото
03:34
В Швеции нудисты устроили скандал из-за купающихся коров
03:01
Стало известно, как и почему происходит старение организма
02:28
Эксперт объяснил, как новые западные санкции повлияют на агрессию Кремля
02:08
Мухарский в новом клипе спел о высокооплачиваемых путанах: опубликовано видео Видео
01:45
В России блогер-священник назвал противозаконным клип Лободы: опубликовано видео Видео
01:31
В США жителей испугали гигантские облака-цунами: опубликовано видео Видео
01:10
В Минобразования назвали дату первого звонка в школах
00:39
"В Турции вылизывают, а здесь плюют". Россияне критикуют цены и сервис в Крыму Видео
00:11
В порту Херсона задержали санкционное судно из России
10 августа, пятница
23:55
Нардепы Мосийчук и Лещенко подрались после эфира из-за ориентации Ляшко Видео
23:52
150-килограммовая модель Тесс Холлидей шокировала поклонников похудением: опубликовано видео Видео
23:41
"Судьба священника непроста": украинский священник рассказал, кто определит вину церковников, которые сотрудничали с "ЛДНР"
23:26
Политолог сделал прогноз о вероятном финансовом кризисе в Украине
23:08
"Калаш святой и ракеты быстры": Сеть смеется над российской "медалью" за "сопротивление НАТО"
22:56
Трамп увеличил пошлины на металл из Турции и обвалил лиру
22:37
Греция решила отозвать своего посла из РФ - СМИ
22:30
Супрун объяснила оплату благотворительных взносов в больницах
22:07
Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России
21:48
В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился в парламент в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса Видео
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять