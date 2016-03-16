Внучка Иосифа Сталина шокировала своими фото

43-летняя наследница советского вождя Иосифа Сталина — Крис Эванс живет в США в городе Портленд (штат Орегон) и владеет антикварным магазином.

Об этом пишет cosmo.ru

Мир обратил внимание на внучку Сталина после того, как в Сети появилась фотосессия Крис, где девушка позирует с автоматом и в образе панка.

"Ничего себе", "Не похожа на деда", "Сталина на нее нет", "Она совсем не говорит по‑русски", "Поверить не могу", — писали пользователи под фото Эванс.

В Сети можно найти не так много информации о жизни Крис Эванс. Известно, что в 1966 году ее мать и дочь Иосифа Сталина Светлана Аллилуева отправилась в дружественную поездку по Индии. Там она обратилась в американское посольство, чтобы получить политическое убежище. В 1970 году Светлана, сменившая имя на Лана Питерс, вышла замуж за гражданина США, от которого родила дочку Крис.

В 1984 году дочь вождя решила вернуться на родину, но, пожив здесь два года, вернулась в Америку. В некоторых источниках сказано, что Крис Эванс перестала общаться с матерью из-за побега в СССР, и после возвращения родственницы они так и не наладили отношения. Светлана умерла в 2011 годув США, ее тело было кремировано.

Напомним, оккупанты предложили установить в Севастополе памятник Сталину.