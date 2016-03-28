Начался чат с певицей Марией Бурмакой

На сайте "Главред" начался чат с певицей, народной артисткой Украины, кандидатом филологических наук, профессором Марией Бурмакой.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостьей "Главреда" и задать ей все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке.

Краткая справка о гостье "Главреда". Первый альбом Марии Бурмаки "Ой, не квітни, весно" вышел в 1989 году. Она написала более 150 песен, многие из них стали саундтреками исторических событий в Украине: "Ой, не квітни, весно", "Ми йдемо", "Не бійся жити", "Він іде по воді". Выпустила 11 авторских альбомов, среди которых альбом детских песен "Дитячий альбом. Марія Бурмака та друзі".

В 2014 году вышел альбом "Тінь по воді". В том же году Мария Бурмака дала сольный благотворительный концерт в Париже, собранные деньги были переданы фонду "Таблеточки", и приняла участие в украинском фестивале в Чикаго, собранные средства были переданы "Фонду помощи героям".

В конце 2014 года Мария вошла в Топ-100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус". Зимой 2015 года певица дала благотворительные концерты в Великобритании. Весной того же года состоялись благотворительные концерты Марии Бурмаки в США, а в ноябре — в Канаде.

В начале 2016 года на основе "Дитячого альбому" певице в театре им. И.Франко был поставлен спектакль "Мама сказала: "Ні!", в котором Мария сыграла главную роль.

10 апреля Мария Бурмака вместе с известными музыкантами Геннадием Бондарем и Орханом Агабейли представит новую акустическую программу в клубе "Докер АВС".