Отар Кушанашвили: произнося фамилию Путин, держусь за детородный орган

Известный журналист Отар Кушанашвили прокомментировал решение СБУ о запрете въезда в Украину.

Об этом пишет Viva.

На днях стало известно, что СБУ запретила въезжать в страну российскому журналисту Отару Кушанашвили.

Причиной стало резкое высказывание Отара летом 2015 в сторону премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

В интервью изданию "Гордон" Кушанашвили завил, что тогда его слова просто ловко смонтировали.

"Конечно же, я ничего такого не заявлял! Вы меня знаете 428 лет, из них 427 лет я, произнося фамилию Путин даже в Москве, держусь за детородный орган. Об этом знают все, мне уже 325 миллионов раз угрожали в России за поддержку Украины! Я имел в виду, что по бездарности с российским премьером Медведевым может сравниться только украинский Яценюк", — объяснил свои слова Кушанашвили.

Также журналист прокомментировал решение СБУ: "Не пустят меня в Украину? Значит, не хотят Отарика! И вообще, у меня есть тонкое подозрение… Вот запиши то, что скажу: представители СБУ еще будут со мной ужинать и просить сделать селфи! Это упущение Украины, что она в полумраке не разглядела лучших своих друзей. Если у СБУ нет более значимых проблем, чем разбираться, враг Кушанашвили или нет, мне сказать нечего. Но настаиваю: я не принадлежу и не буду принадлежать к сонму табаковых, гафтов, пореченковых".

Отар добавил, что, несмотря на все запреты, он намерен и дальше приезжать в Украину, где, по его словам, у него много друзей.

"У меня там полно друзей. Если они скажут, что маразм достиг таких масштабов, что лучше тебе не появляться, конечно, не приеду. Знайте, Отар — лучший друг Украины, а вы плюнули на эту дружбу! Передайте вашему СБУ: Отарик все равно готовится к поездке в Киев. И пусть меня депортируют!" — заявил Кушанашвили.

Напомним, Порошенко просят выдворить из Украины еще одного российского менеджера канала "Интер".