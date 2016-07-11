Джамала возмущена тем, как организаторы Атлас Уикенд подставили ее в глазах людей

Украинская певица Джамала выразила сожаление по поводу организации фестиваля Atlas Weekend, из-за которой зрителям пришлось долго ждать ее выступления и терпеть неудобства.

Свое возмущение певица выразила у себя на странице в Facebook.

"Мне бесконечно жаль, что из-за проблем с организацией фестиваля многие зрители опоздали на транспорт, замерзли или просто не смогли дождаться выступления. Мы были готовы выйти на сцену ровно в 20:00, как и планировалось. Точнее выйти на саундчек, который нам так и не сумели организовать до самого концерта. Что ж, саундчек пришлось проводить в прямом смысле на глазах у изумленной публики, но настроить звук так и не получилось. На сцене гудело громче, чем в промышленной прачечной. Обычно артисты отказываются выступать в подобных случаях, потому что музыканты при таком шуме не слышат друг друга", — поделилась победительница Евровидения.

По словам Джамалы, время выхода на сцену переносили дважды и об этом команда исполнительницы сразу сообщала на своих официальных ресурсах. "Сначала из-за того, что все концерты начались позже, потом из-за того, что Нино Катамадзе и Машина Времени опаздывали на поезд или самолет, потом из-за того, что не могли ничего сделать со звуком. Я сама фанат фестивалей, посетила их десятки в качестве зрителя, и знаю, что такое стоять в зрительном зале и ждать концерт. Я очень возмущена тем, как организаторы Атлас Уикенд подставили меня в глазах людей", — написала Джамала.

Напомним, Джамала выступит на открытии Одесского кинофестиваля.