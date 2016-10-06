Ассия Ахат: национальная гордость — это не только ношение вышиванок, но и умение ценить друг друга

На сайте "Главред" состоялся чат со скрипачкой и певицей Ассией Ахат. В последнее время артистка редко появлялась на украинской сцене, но это отнюдь не значит, что она перестала творить. Ассия много работает в США — сотрудничая с американским продюсером Умберто Гатика, известным на Западе по сотрудничеству с Мадонной, Селин Дион, Элтоном Джоном и многими другими, она записывает в Америке инструментальные композиции. Однако и в Украине она вновь готова напомнить о себе, причем новой песней — "Диско", а также новым сотрудничеством — с Димой Монатиком.

Общаясь с читателями, артистка рассказала, над какими новыми проектами работает, почему решила сотрудничать с Димой Монатиком, с чего начиналась ее карьера скрипачки, а также от кого зависит будущее любого исполнителя.

Представляем стенограмму чата с Ассией Ахат.

Artem: Расскажите о вашем детстве. В строгости ли вас воспитывали? В какие игры играли? Как учились в школе?

Ассия Ахат: Я была настолько послушным ребенком, что, когда моя бабушка говорила: "Внученька, посиди, а я схожу в магазин". Она возвращалась, а я — сидела.

Меня очень любили. И когда меня звали с балкона полным именем — Инесса, чтобы я шла домой, мне казалось, что меня будут ругать. Потому что я привыкла, что ко мне всегда обращались только уменьшительно-ласкательными именами.

Вся семья понимала, что я очень занята, что мои занятия в музыкальной школе проходят не так, как у всех — со мной занимаются дополнительно, потому что с детства меня готовили к профессиональной деятельности, потому ко мне относились благосклонно. Например, меня никто не заставлял заниматься уборкой. Мне едва хватало времени на то, чтобы делать уроки. Гулять во дворе иногда удавалось.

В детстве я играла в "сыщики-разбойники", в "резинки".

В основном остались воспоминания о том, как я иду со скрипкой мимо гуляющих подружек на остановку троллейбуса, чтобы ехать в музыкальную школу.

Училась в школе хорошо. Моя бабушка была учительницей младших классов, но меня она не учила. В школе я училась до 8 класса, потом поступила в музучилище. Была хорошисткой.

Artem: Ассия, расскажите историю вашего творческого псевдонима?

Ассия Ахат: Когда я только пришла в поп-музыку, мне посоветовали взять псевдоним. Мое настоящее имя — Инесса, а на тот момент уже была Ванесса Мэй. Пошли бы разговоры о том, что я подражаю Ванессе: мы обе черноволосые, играем на скрипке, и все равно никто не поверит, что Инесса — мое настоящее имя.

Астролог Наталья Месяц вычислила имя, которое должно принести мне успех. Сейчас это имя есть моим вторым именем, записано у меня в паспорте. Вообще, считается, что чем больше имен человек имеет, тем интереснее у него жизнь.

Lika: Ассия, в детстве вы занимались музыкой охотно или из-под палки?

Ассия Ахат: Первые два года, когда я была совсем маленькой, занятия музыкой проходили на уровне игры. Потом я начала участвовать в различных музыкальных конкурсах — это был взрослый труд (не знаю детей, которые бы хотели трудиться). Игра на скрипке — это "взрослая" работа. Потому, конечно, я не хотела заниматься.

Моя учительница была очень строгая и требовательная. Я на каждом уроке плакала и умоляла бабушку, чтобы все занятия прекратились. Спасибо моей первой учительнице за то, что она настаивала, чтобы мои занятия продолжались. Слава Богу, что мы пересилили эту ситуацию.

Asia: Ассия, по вашим наблюдениям, в каких странах наиболее комфортно работается артистам, музыкантам и почему? Чего не хватает в Украине, чтобы был такой же комфорт?

Ассия Ахат: Студии плюс-минус везде одинаковые, технически оснащенные и не очень. Мой личный комфорт зависит от общения с человеком, с которым я работаю.

Что касается человеческих качеств, то мне комфортнее в Украине, потому что это люди, с которыми я работаю много лет. В Америке это работа с очень профессиональными людьми, но, не буду кривить душой, это не такие близкие отношения и дружба, как у меня с музыкантами в Киеве.

Fanni: По-вашему, имеет ли право артист быть аполитичным, когда в его стране война?

Ассия Ахат: Думаю, что артист не может быть аполитичен — так не бывает. Просто для кого-то творчество и заработок имеет настолько большое значение, что он готов говорить, что он аполитичен. Уверена, что каждого из украинских исполнителей очень затрагивает тема войны на Донбассе.

dim-dim: Як сприймаєте те, що зараз відбувається на сході України? Вам болить це чи сприймається віддалено?

Ассия Ахат: Я и моя семья очень переживаем из-за тех страшных событий, которые продолжаются уже не первый год на востоке Украины. Очень жаль, что мы все привыкаем к этой ситуации и все больше живем своей обыденной жизнью.

dim-dim: Коли плануються ваші найближчі концерти?

Ассия Ахат: Смотря что называть концертами. Корпоративные выступления есть и сейчас. А концертный тур я планирую после Нового года.

Nika Kasvan: В каких слабостях вы можете откровенно признаться? От чего не можете отказаться ни за что на свете?

Ассия Ахат: Для меня самая большая проблема — это диеты. Все мои друзья, близкие люди, которые меня знают много лет, утверждают, что я сильный человек, с силой воли. Но я-то знаю точно, что у меня есть слабость — съесть то, чего не нужно кушать в данный момент. Не могу с этим справиться. Компенсирую это занятиями спортом, кардионагрузками, которые сжигают калории.

Nika Kasvan: Над какими проектами сейчас работаете? Какие проекты собираетесь выпустить в ближайшем будущем?

Ассия Ахат: У меня контракт с американским продюсером Умберто Гатика. Это контракт на 12 композиций инструментальной музыки. Это проект, которым, надеюсь, буду гордиться я и будут гордиться мои дети. Это кавер-версии популярных мировых хитов в скрипичном исполнении в сопровождении оркестра. Я надеюсь, что до Нового года мы этот проект закончим.

Также у меня есть новые песни, которые продюсирует Дима Монатик.

Nika Kasvan: Ассия, как относитесь к журналистам? Сможете жить без камер, без сцены?

Ассия Ахат: Я считаю, что на журналистах лежит огромная ответственность за нашу жизнь — жизнь в стране, жизнь каждого из публичных людей. От совести и чести каждого из журналистов зависит будущее исполнителя. Тележурналисты имеют возможность дать такую информацию, которую ни один публичный человек не может опровергнуть, ее сложно "перебить".

Призываю журналистов быть честными и благосклонными. Призываю в это сложное время любить своих, украинцев, а все достижения, которые появляются в любой области, высоко преподносить и хвалить. В этом и заключается национальная гордость страны. Журналисты не должны искать какие-то подвохи и "мухи" в действиях популярных людей, которые несут добро и показывают уровень в мире. Нужно ценить друг друга. Большая ответственность лежит на журналистах.

Когда у меня был контракт в Польше, я заметила, насколько польские слушатели ценят своих исполнителей: появиться любому другому исполнителю на польском рынке крайне сложно — настолько они ценят и любят своих. То же касается Франции и Германии. У них есть свои исполнители, которые, на наш взгляд, никуда не годятся, но сами французы и немцы так принимают их, превозносят, любят и ценят! Мы должны этому учиться. Национальная гордость заключается не только в том, чтобы надеть вышиванку и ходить в ней, но и в умении ценить друг друга.

Ангелина Ангел: Что для Вас главное в жизни? Кто из ваших родителей являлся главным авторитетом для вас?

Ассия Ахат: До шести лет я жила с родителями, с бабушкой и дедушкой, дядями и тетями. Отец занимался научными трудами, мама была инженером, бабушка и дедушка — учителями. Отца я видела редко, а после того, как родители расстались, я его вообще не видела. Мама для меня всегда была авторитетом, поскольку она всегда была очень энергичной. Даже сейчас, будучи на пенсии, она ходит на танец живота, учится играть на гитаре, пишет песни и стихи, пишет картины, даже делала выставки на Андреевском спуске. Я всегда к этому не имела отношения, всегда была как приглашенный гость. Мама для меня также пример для подражания в любви к жизни, в неиссякаемой энергии. А моя бабушка, которой уже нет в живых, была мне и за маму, и за бабушку — самую большую любовь дарила она.

Ангелина Ангел: Что вы думаете о своих недостатках и что необходимо развивать? Не страдаете ли Вы звездной болезнью?

Ассия Ахат: У меня есть недостатки, мне нужно над ними работать. Конечно, я сопротивляюсь. Хотя знаю о них. "Звездной болезнью" я не страдаю, мне так кажется.

Ангелина Ангел: Хотели бы вы чтобы о вас написали книгу? И прожили ли вы свою жизнь так, чтобы ее было интересно читать большой аудитории?

Ассия Ахат: В моей жизни было много драм. В этих событиях участвовали близкие мне люди, которые, слава Богу, живы и здоровы. Поэтому я бы не хотела, чтобы при жизни была написана книга. Или мне ее нужно писать неправдивой, чтобы никого не обидеть, или вообще не писать.

Полина Орлова: Как вы проводите свободное время?

Ассия Ахат: Смотря насколько у меня много свободного времени… Если у меня его много, то я люблю встречаться с друзьями — с кем мне весело, кто много шутит. Если его мало, то люблю проводить его дома, в тишине.

Полина Орлова: Какой фактор внес основной вклад в ваши успехи к настоящему моменту? Чего бы вы хотели от будущего?

Ассия Ахат: Все то, чего я достигла в своей жизни, — это благодаря моему терпению. Это касается и профессиональной деятельности, а еще больше — личной жизни. Думаю, что женщина должна быть очень мягкой и терпеливой. Можно многого достичь благодаря этим качествам.

Чего бы я хотела? Я не скажу ничего нового. Я хочу, прежде всего, чтобы были здоровы мои близкие, и чтобы меня окружали счастливые люди. Это важно, когда тебе не нужно решать чьи-то проблемы, когда не приходится слышать, что кому-то тяжело и больно.

Полина Орлова: Ассия, расскажите, пожалуйста, как Вы выбрали свою профессию? Как бы вы описали ваши достижения за время учёбы?

Ассия Ахат: В пять лет, когда я начала учиться игре на скрипке, это было решение семьи, выбор, который она сделала за меня. Ведь ребенок в таком возрасте не может принимать решения, понимать. Он может сказать только, нравится ему это или нет.

Когда мне было семь лет, моя преподаватель сказала семье, что она готовит лауреата международных конкурсов. Моя семья обрадовалась и полностью влилась в процесс: все начали учить ноты и поддерживать меня.

А в 12 лет я поняла, сколько сил, ожиданий и надежд на меня возлагают, потому стала готовиться к поступлению в училище Глиэра. Тогда я поняла, что буду профессиональной скрипачкой.

Полина Орлова: Ассия, у Вас есть личный рецепт успеха? Расскажите о нем?

Ассия Ахат: Пунктуальность, ответственность и терпение — это очень сильные качества, с помощью которых можно добиться больших результатов в любой сфере деятельности.

Полина Орлова: Говорят, что в жизни нужно попробовать всё. Есть ли вещи, которые вы никогда не попробуете? На что вам не хватает смелости?

Ассия Ахат: Мне на многое не хватает смелости. Я не люблю экстремальные виды спорта, вообще, экстрим в любых проявлениях. Хотя — с удовольствием за этим наблюдаю. Например, что касается другого вида деятельности, думаю, не стоит мне что-то искать и пробовать, потому что раз уж в моих руках есть своя профессия, то нужно заниматься любимым делом.

roman_: Ассия, сегодня многим артистам приходится непросто. А как непростая финансовая ситуация отразилась на вас? На чем вы экономите, в чем приходится себе отказывать?

Ассия Ахат: Финансовая ситуация отразилась и на моей семье. Не хочу жаловаться, потому что это некорректно по отношению к бедным людям в нашей стране. Моя семья действительно сократила бюджет. Мы экономим на поездках, на покупках — на всем, на чем можно экономить.

Malinka: ВопросовашейпоездкевИндию... Многие люди, кто посещал эту страну, возвращаются оттуда обновленными, изменившимися, едва ли не просветленными. А вы ощутили в себе какие-то такие перемены после знакомства с Индией? Хотите вернуться туда еще?

Ассия Ахат: В июле в Индии я была во второй раз. Это был очень короткий визит. Но за эти пять дней я успела по-настоящему влюбиться в эту страну. Это параллельный очень яркий цветной мир, с необычными людьми, которых хочется понять больше. Потому хочу вернуться туда на более длительное время.

Ivanna: Ассия, с чем связано ваше отсутствие в последнее время? Теперь, возвращаясь на сцену после перерыва, в вашем стиле, образе, музыке, облике произойдут какие-то кардинальные перемены?

Ассия Ахат: В этот период я отсутствовала на украинской сцене, но выступала и творила в Америке. Я выступала с Крисом Ботти (джазовым исполнителем, трубачом). Две песни, записанные в Америке, попали в американские билборды. Сейчас я работаю над инструментальным проектом с музыкальным продюсером Умберто Гатика. Инструментальный проект будет новым для меня. И песни, которые сейчас продюсирует Дима Монатик, свежие и новые в своем стиле.

Artem: Какая у вас была самая дорогая скрипка? В чем ее ценности и эксклюзивность?

Ассия Ахат: Моя самая любимая скрипка — это скрипка неизвестного итальянского мастера конца XVIII века, акустическая. Она у меня уже последние 15 лет. У меня несколько электронных скрипок. Последняя — мастеровая электронная скрипка, что бывает редко, сделана в Лондоне.

Artem: Расскажите об вашем знакомстве с Игорем Баленко? Он часто устраивает вам романтические сюрпризы? Подарками кто кого из вас балует?

Ассия Ахат: С Игорем я познакомилась, еще когда была студенткой последнего курса. Я ехала со скрипкой на класс оркестра, мы познакомились на улице. Это действительно была какая-то кармическая встреча, потому что в то время у меня не было автомобиля, и я ездила общественным транспортом, так что каждый день у меня была возможность познакомиться с массой молодых людей, которые ко мне подходили. Но встреча с Игорем была необычна тем, что это был единственный раз, когда я села к незнакомому человеку в машину, и он меня подвез к консерватории. Думаю, что влюбилась сразу, с первого момента встречи.

Не могу сказать, что наша жизнь наполнена романтикой, сюрпризами. Зато в наших отношениях есть любовь и понимание друг друга.

Artem: Вашелюбимоеблюдоиздетства? Ваше фирменное блюдо?

Ассия Ахат: Любимое блюдо из детства — это картофельное пюре.

А мое фирменное блюдо… Сложно сказать, потому что я уже отвыкла готовить. Иногда в воскресенье могу побаловать семью жареными яйцами с луком — моя семья это любит.

Artem: Знаю, вы много путешествуете — какое самое экзотическое место посетили? Что было экстремального? Что экстраординарное пробовали из иностранных кухонь? Чем поразил первый визит за границу, какая страна это была? В переделки приходилось попадать за рубежом?

Ассия Ахат: Самое экзотическое место — Перу. Это разнообразие: Мачу-Пикчу, древний город Куско, тропические леса и Амазонка с шаманами, океан с морскими котиками и пингвинами, песчаные дюны и пустыня Наска с рисунками. Это невероятное путешествие, которое всем рекомендую. Более экзотической страны я не знаю.

Мой первый визит за границу был еще в Советском Союзе, когда я пела в хоре. Мы приехали в Чехословакию на конкурс. В нем участвовали коллектив из ФРГ, итальянский хор мальчиков и другие коллективы из капиталистических стран. У меня была огромная гордость за свою страну. Я даже в душе с жалостью относилась к хору из Италии, потому что мне казалось, что она там бедолаги совсем, а у нас все замечательно. Сейчас все это смешно вспоминать.

Была история, когда я стажировалась в музыкальной академии в Ницце. Я и еще три девушки играли квартетом на улице, работали каждый вечер. Играли как уличные музыканты. Мы сидели на популярной площади в Ницце, где много людей. Играли сложную квартетную музыку. Там собиралась целая площадь зрителей, и я себя чувствовала, как в зале национальной филармонии. Там я достигала такой феерической техники в исполнении! Потому что это продолжалось каждый вечер по несколько часов. Я поражалась, в каких быстрых темпах я могу играть, например, Моцарта. Это один из первых опытов заработка денег за границей.

Nataliia Rudnitska: Вы всегда излучаете позитив и хорошее настроение. Где находите источники вдохновения? Как себя заставить что-то делать, когда ничего не получается?

Ассия Ахат: Когда у нас плохое настроение, мы почему-то всегда думает, что с нами что-то не так, что в семье все плохо. Когда я хандрю, я заставляю себя вспоминать о том, что есть люди, которым совсем плохо, что нельзя гневить Бога и жаловаться. Из каждой ситуации всегда есть выход. Я привыкла решать свои проблемы самостоятельно, поэтому часто своим внешним видом не показываю, что у меня есть проблемы. А еще в этом плане я учусь у супруга быть сильной и целеустремленной, с сильной волей и характером. В семье он мягкий, спокойный, никогда не приносит проблемы в дом. А проблем в бизнесе так много! Но о них я слышу только тогда, когда он говорит по телефону. Тогда я понимаю, что происходящее у меня, то, что меня огорчает, это все чистая чепуха.

Nataliia Rudnitska: Что Вас вдохновляло на создание новой песни?

Ассия Ахат: Песню "Диско" мне подарил Андрей Француз, автор песен "Мата Хари", "Прости" и многие другие. Песню он мне подарил на день рождения. Сейчас эту песню спродюсировал Дима Монатик.

Почему я решила все-таки петь? Потому что я большую часть времени нахожусь в Украине, общаюсь со своими коллегами, выхожу на какие-то мероприятия, слышу музыку, которая звучит по радио, и мне кажется, что у меня есть и опыт, и желание, чтобы не прекращать свой песенный жанр и продолжать совершенствовать себя и радовать своих поклонников.

Nataliia Rudnitska: Почему вы сотрудничаете именно с Монатиком?

Ассия Ахат: Потому что это один из самых успешных исполнителей в Украине. Дима очень творчески подходит к работе. Ищет новые пути и качественно отличается по звуку в хорошую сторону от других украинских исполнителей.

Фото Инны Соколовской