Умер старейший действующий актер планеты Владимир Зельдин

На 102-м году жизни в Москве умер народный артист СССР Владимир Зельдин, который продолжал играть в театре после 100 лет.

Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказала его супруга Иветта Капралова.

"Да, он умер. Это произошло совсем недавно", — сказала она.

Известно, что он умер в ночь на 31 октября в институте имени Склифосовского.

Накануне врачами было принято решение подключить его к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Михаил Зельдин родился в 1915 году в городе Козлове. Он Народный артист СССР, лауреат Сталинской премии второй степени и Премии правительства РФ.

Зельдин был старейшим действующим актёром планеты, продолжавшим играть на сцене после 100 лет.

Напомним, 27 октября "Главред2 собщал, что в России умер режиссер культового сериала "На углу у Патриарших"

фото: peoples.ru; видео: TV Center