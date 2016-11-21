Скрипка, Вакарчук, Руслана и Кузьма Скрябин — среди лучших ораторов Независимой Украины

Исполнители Олег Скрипка, Святослав Вакарчук, Руслана, Лыжичко, Алексей Мочанов, Оксана Забужко, Лина Костенко и Кузьма Скрябин вошли в ТОП-30 лучших ораторов за весь период независимости Украины.

Рейтинг определили Fakty.ictv совместно с известным коучем по ораторскому мастерству Юрием Борисовым.

"Самый главный критерий, которым определяется хороший оратор — это умение убеждать аудиторию в своей точке зрения, — говорит Борисов. — Мы считаем, что если человек добился определенного успеха в какой-то сфере, например, в шоу-бизнесе, то он компетентен и в других вопросах. Именно поэтому люди с удовольствием смотрят ток-шоу с участием звезд, которые высказывают свое мнение по любому вопросу: начиная с того, как воспитывать детей, и заканчивая рекомендациями, какие книги нужно прочесть в этом месяце".

Среди 30-ти человек, которые умеют словом влиять на людей, есть политические и духовные лидеры. По мнению автора, искусством речи великолепно владеет Михеил Саакашвили и Надежда Савченко, с помощью ораторского мастерства может вести за собой Юлия Тимошенко и Олег Тягнибок, речи Любомира Гузара и Филарета воспринимаются как продолжение молитвы, а выступления Министра культуры Евгения Нищука могут служить примером ораторского искусства.

Из 90-х годов в рейтинг вошли Вячеслав Чорновил, Иван Плющ и Дмитрий Павлычко. Из всех президентов Украины, лучшим спикером с профессиональной точки зрения автор называет Петра Порошенко. Олега Ляшко он уличает в предсказуемости, а от Шуфрича, по мнению Борисова, все ждут его знаменитого "мочилова". Руслана "берет" эмоцией, Лина Костенко всегда строит диалог с залом, а Святославу Вакарчуку ничего особенного делать уже не надо: он может просто говорить шепотом, и у публики мурашки побегут по коже.

Напомним, в Украине составили рейтинг самых роковых городов.