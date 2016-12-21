Дмитрий Ступка: если не будет украинского кино и культуры, не будет и нашей нации

На сайте "Главред" состоялся чат с актером Дмитрием Ступкой и актрисой, телеведущей Полиной Логуновой. Дмитрий и Полина совсем недавно снялись в фильме "Правило боя", который уже 26 января 2017 года выйдет в прокат. В картине актерам достались необычные роли — главаря банды Димона и его подружки Рокси. Для этих ролей им пришлось существенно изменить свой имидж: Ступка-младший отрастил усы и примерил несколько брутальных нарядов, а Полина предстанет перед зрителем в весьма экстравагантном образе. Общаясь с читателями, Дмитрий и Полина рассказали, какие яркие моменты на съемочной площадке "Правил боя" запомнились им больше всего, как начиналась их работа над картиной, не мешала ли их семейная жизнь работе, тесен ли для них украинский кинорынок, почему они считают запрет на въезд для российских артистов в Украину глупостью, а также как в нашей стране патриотизм превращают в бизнес.

Представляем стенограмму чата с Дмитрием Ступкой и Полиной Логуновой.

niki_kr: Дима, вы уже успели сняться и у Любомира Левицкого, и у Алексея Шапарева — можете ли выделить, с кем работа проходила более комфортно? Считаете ли, что сейчас появилась новая генерация украинских режиссеров?

Дмитрий Ступка: Мені пощастило працювати і з Любомиром Левицьким, і з Олексієм Шапарєвим. Це дуже талановиті режисери. Вони дуже спокійні, ніколи не підвищують голос на акторів, дуже лояльно до них ставляться. Мені пощастило працювати з добрими режисерами (бо, зазвичай, режисери можуть покричати, гиркнути). Тож вони обидва для мене талановиті і цікаві режисери, з ким хочеться спілкуватися й співпрацювати далі.

Edmon: Насколько комфортно работать, общаться с прессой сейчас, когда публика очень чувствительна к любым словам и легко навешивает ярлыки на артистов "свой", "чужой", "предатель"?

Полина Логунова: В таких условиях работать некомфортно. Навешивание ярлыков — это человеческие заблуждения и тупость. Получается, что в большинстве своем люди либо глупые, либо хотят таковыми казаться. Вообще, после этого требовать к себе человеческого отношения не стоит, потому что люди делят друг друга на классы, а эти классы потом еще на прослойки. И не важно, кто ты, что делаешь, что из себя представляешь, потому что в итоге ты все равно получаешься го*нюком.

Iryna: Як Ви вважаєте, яку роль відіграють митці у часи війн і криз в країні? Наскільки і чому потрібно розвивати культуру в такий непростий період? Чи мають митці бути "над схваткою", чи повинні мати якусь свою місію? Яка Ваша думка?

Дмитрий Ступка: Різні митці по-різному виявляють власну громадянську позицію. Я вважаю, що треба знімати українське кіно, бо на наших фільмах виростатиме нове покоління. Тож треба знімати фільми про українську історію, українські легенди для дітей, щоб вони на цих сюжетах училися. Якщо не буде українського кіно та культури, не буде і нашої нації. У нас має бути своя пропаганда, а не чужа. Адже зараз нам усе навіюють і нав'язують з-за кордону, різноманітні чужі думки. А Україна — потужна перспективна держава з талановитими людьми, тож ми повинні мати свій культурний продукт.

Полина Логунова: Человек — прямоходящий и здравомыслящий, ему невозможно что-то навязать, у него есть его собственная позиция, точка зрения, основанная на жизненном опыте. Что касается профессионалов в сфере культуре, которые сейчас кричат о том, что нужно развивать и воспитывать патриотизм, то у меня к ним один вопрос — а чем они занимались все время до войны? Они плевали на вышиванки, на украинское кино, на патриотизм. А когда "петух клюнул", вдруг вспомнили, что в Украине интересная и культура, и история. Но из всего этого и из патриотических настроений сделали бизнес, и это обидно. Так что многие наши "митці" — это те, кто делает бизнес на происходящем сейчас в стране.

MistF: Часто складывается впечатление, что чтобы прославить Украину, надо отсюда выехать, например, в ту же Россию. Это мы видим по примеру большого количества артистов, которые, только прославившись в России, стали востребованы и тут. Для актеров тоже срабатывает такая штука. Почему так? Не умеем ценить своих? Не умеем развивать свое? В чем беда?

Полина Логунова: Абсолютно правильно. Все кричат в один голос, что нужно развивать украинское. Но даже одежда у нас делается плохо, она рассчитана на лохов. Делать пятирублевое пальто, а продавать его за 300 евро — это смешено.

Относительно всего остального, Украина как любила "Крепкий орешек" с историей любви "Бранджелины", так и любит. А у нас если актер сыграет отрицательного героя, то уважаемые соотечественники сожгут его дом или квартиру, потому что воспринимают роль актера как его реальную жизнь.

Получается, надо петлять из Украины, давать возможность другой стране зарабатывать на твоем таланте, и только потом в Украине скажут: "Так это же наш человек!". А до этого момента в Украине ты — лох.

niki_kr: Ребята, много ли работы перед Новым годом? Сложно ли совмещать её с семейной жизнью? Как вам это удается?

Дмитрий Ступка: Встигаємо. Роботи багато, чимало корпоративів та різних заходів. Все одно знаходимо хвилинку для відпочинку, і в своїй маленькій нірці відпочиваємо від метушні. Тож не скаржимося і знаходимо час для себе.

Green: Как бы вы оценили развитие украинского кино на данном этапе? Не тесно ли вам в украинском кинематографе, есть ли амбиции покорять кинорынки и других стран?

Дмитрий Ступка: Амбіції є. Але зараз така ситуація між країнами, що навіть не знаю, як відповісти.

Щодо близького зарубіжжя, то поки що ні, туди не збираємося. А якщо казати про дальнє зарубіжжя — мені вистачає друзів там, талановитих акторів, які давно там живуть. Там можна грати другорядні епізодичні ролі. Але, якщо казати про Голлівуд, то там треба народитися і жити змалку, гарно спілкуватися англійською, мати тамтешній менталітет. У мене є знайомий, який там живе, так от він пройшов проби, але йому сказали: "Вибач, але не відчуваю в тобі каліфорнійця".

Тож амбіції є, хотілося б зніматися, як дідусь, популяризувати Україну. Але нинішні події стали причиною того, що роботи стало менше.

vasia_vasilisa: Расскажите, как вы попали на съемочную площадку "Правила боя"? Сразу ли согласились? Изначально ли было понятно, что будете задействованы в картине вместе?

Дмитрий Ступка: Я знаю Олексія Шапарєва давно. В картині "Правило бою" ми працювали з ним не вперше, тож для мене проб не було. (Взагалі, не розумію, як можна робити проби, коли знімаєш актора не в першій своїй картині, коли всі одне одного знають. До того ж, є безліч фільмів, які режисер може подивитися і придивитися собі актора.) З Шапарєвим завжди приємно працювати. Перед початком роботи над фільмом він просто сказав мені, що в нього є для мене роль.

На роль моєї подружки хотіли запросити одну актрису, але вона запросила такий гонорар... Моя Полінка — теж талановита. Проби пройшли нормально, тож її затвердили на роль. Мені було приємно, що працюватимемо в одному проекті.

Vlada Ant: Дмитрий, в фильме вы — главарь банды гопников, а в подростковом возрасте вы принадлежали к какой-то субкультуре? Готы, панки, эмо?

Дмитрий Ступка: Готи, панки, емо — це щось нове. А коли я був малим, то я був репером. Мені тоді було років 12. Тоді ще був неоновлений Майдан, і там каталися на роликах і скейтах. Захоплення репом переросло в створення команди — ми з друзями зробили гурт. Петро Чорний познайомив нас із Потапом, і ми почали робити перші кроки, знімати кліпи, випускати альбом. Отже, був я і репером, і скінхедом. Мені цікаво було подивитися на цю субкульутру. Ким ми тільки не були... Тож дитинство було цікаве, різноманітне. Зараз все це в минулому, тому в мене дім, сім'я і робота.

Vlada Ant: Полина, вы отлично выглядите! Как поддерживаете форму? Боксом никогда не занимались? :)

Полина Логунова: Я занимаюсь кроссфитом, и Димка тоже. Боксом я занималась, чтобы поддерживать форму. Это очень изнурительное занятие, но скучнее, чем кроссфит.

lolka_bolka: Часто ли вы устраиваете "семейные бои" (ссоры, скандалы)?

Полина Логунова: Когда мы деремся, стараемся не бить друг друга в лицо. :) Чтобы было чем работать. :)

lolka_bolka: Полина, а кто из украинских актеров-мужчин (кроме вашего мужа, конечно) вам больше всего нравится? С кем бы хотели бы сняться в фильме?

Полина Логунова: Мне нравится один из актеров в нашем фильме "Правило боя" — Станислав Боклан. Интересный, опытный актер... Как человек, он всегда веселый. Все свои роли исполняет потрясающе. Это старая гвардия, достойная внимания.

Из молодого поколения актеров — муж, муж и только муж.

Inga: Дмитре, питання до Вас. Ви — з відомої акторської родини. Скажіть, Вам по життю це більше допомагало (напевно, ж це ім'я здатне відкрити чимало дверей) чи заважало (коли, наприклад, оточуючи чекали від Вас чогось рівня і духу Богдана Сильвестровича)?

Дмитрий Ступка: Воно і допомагає, і не допомагає. Є і плюси, і мінуси.

kira_ll: Дмитрий! У вас уже есть немалый опыт съемок в большом украинском кино. Какой фильм вам запомнился больше всего, и чем от предыдущих работ отличается "Правило боя", ведь вы уже работали с Шапаревым до этого?

Дмитрий Ступка: Робота в кожному фільмі — тяжка праця. Якісь фільми знімаються "в експедиції", коли живеш на свіжому повітрі, коли відбуваються тривалі нічні зйомки, коли знімальна доба триває по 40 годин. Це дуже складно. А ще якщо зйомки відбуваються десь на природі — комарі, болота... Тож акторська робота — складна. На все це потрібне здоров'я. Тому важко сказати, чим відрізняється робота над картинами. Вона може відрізнятися погодними умовами (мені краще, щоб був медіум — не спекотно і не холодно). Робота є робота, і там, і там складно. Коли щось легко, то це якась авантюра, фігня. Якщо треба робити якісний продукт, він виснажує. Тож треба більше відпочивати і набиратися сил.

Oleksandr Borovko: Вопросы Дмитрию. 1) Помимо Польши, Грузии и Азербайджана, где еще будет прокат фильма "Правило боя"? 2) Насколько сильно сериальная версия "Правило боя" будет отличаться от фильма? 3) Будете ли вы еще где-то сниматься в 2017 году, помимо фильма "Крути 1918", продолжения сериала "Гвардия" и, собственно, сериальной версии "Правило боя"? Вопрос Полине. Снимались ли вы когда-то в телевизионной рекламе? Спасибо.

Дмитрий Ступка: 1. Ми хотіли б "прокатати" наш фільм всюди. Тому Польща, Грузія, Азербайджан будуть стовідсотково. Де ще — про це спілкуються наші продюсери.

2. Вона буде більш розширена. Наші герої теж будуть більш розширені, буде більше зрозуміла кожна лінія.

3. В 2017 році я зніматимуся в усіх перелічених фільмах та ще в кількох проектах. Але нехай спочатку відбудуться, а потім говоритимемо.

Полина Логунова: Снималась когда-то.

kira_ll: Полина, недавно читала ваше интервью, вы рассказывали, что любите мечтать. О какой роли мечтаете ещё? Кого больше всего вам бы хотелось сыграть?

Полина Логунова: Хотела бы сыграть комедийного персонажа. Гопника у меня слабо получается играть — не могу бить людей арматурой по голове. Играть сексуальную диву меня уже "запарило" — не считаю себя секс-символом, чтобы тыкать во все места это амплуа. А вот поработать над комедийной ролью я только за. Если не воспринимать жизнь с юмором, можно только вешаться.

Gallina: Полина, Дмитрий, существуют ли для вас в актерской работе какие-либо табу? В каких сценах или картинах вы уж точно не будете сниматься и почему?

Дмитрий Ступка: Я б ніколи не знімався в труні — неприємно. Заздалегідь не хочеться там побувати. А так, жодних табу.

Полина Логунова: А я не снимусь в порно-сцене. К тому же, по профессии я — не актриса. Вероятно, мой дебют станет в кино первым и последним. Основная профессия у меня — телевидение. А еще я могу стать критиком, потому что всех люблю называть лохами. :)

Dinara: Ребята, что давалось сложнее всего при работе над вашими образами в фильме?

Дмитрий Ступка:Для мене — відрощувати вуса. А так, нічого. Роль не така велика. Я ж там не грав якогось короля, коли треба було суттєво перевтілюватися.

Полина Логунова: А мне сложнее всего было ходить в минусовую температуру с голой *опой — я замерзала. Это был такой ужас.

Dinara: "Правило боя" — это первая съемочная площадка, на которой вам довелось работать вместе? Или уже был подобный опыт? Не мешает ли личное работе?

Дмитрий Ступка: В кіно ми вперше працювали разом. Коли Поліна працювала ведучою на телебаченні, я приходив до неї як гість на ефіри — і на М1, і на НЛО TV. Також ми разом брали участь у різних заходах. В принципі, нічого не заважає роботі, скоріше, навпаки.

zin45: По каким причинам перенесли дату премьеры фильма? Больше сюрпризов и отсрочек не будет?:)

Дмитрий Ступка: Наскільки мені відомо, прем'єру перенесли, бо домовлялися зробити всесвітню прем'єру та допрацьовували деякі моменти, щоб усе вийшло якісно. Тож фільм покажуть не тільки в Україні.

Asya Barhatova: Какой был самый интересный/запоминающийся момент на съемочной площадке?

Дмитрий Ступка: Перший — як Поліна кілька разів не могла влучити арматурою Олексію Горбунову по голові. Один раз навіть впала.

Другий — коли я випадково зачепив Пашиніна, зачепив йому обличчя...

Lika: Дима, как складываются ваши отношения с молодой мачехой — Дарьей?

Дмитрий Ступка: :))))

Ivanna: Как реагируете, если зовут сняться в российской картине сейчас? Поступают предложения оттуда?

Полина Логунова: Не зовут. Из-за политики. Из-за этого мне приходится выбирать — покупать платье, оплачивать коммуналку или купить мужу подштанники. Понизили ЗП, повысили коммуналку — "спасибо", очень "приятно" развивать искусство, сидя на вермишели быстрого приготовления.

Ivanna: Как вы относитесь к запрету на въезд в Украину российским артистам?

Полина Логунова: Глупость вообще. Политику смешивать с культурой и артистами — это абсолютная глупость и очень обидное мероприятие. Причем тут артисты к вашим валютно-обменным отношениям? Страдают не те, кто заварухи воротит, а те, кто не имеет к этому отношения.

Ingrid: Несподіване питання до вас:) Наскільки справно ви сплачуєте комуналку?:) Як відреагували на підвищення цін на комуналку, це суттєво позначилося на вашому сімейному бюджеті?

Полина Логунова: Очень высокая коммуналка. Когда мы услышали от хозяйки квартиры, сколько должны за полтора месяца, опешили. Дима спросил, почему так много. У нас небольшая однокомнатная квартира. Это не очень приятно. Думают, что артисты зарабатывают много, но это не так. В общем-то, коммуналка стоит, как новое платье.

Asia: Дмитрий, вопросы к Вам. Какое самое яркое воспоминание связано у Вас с дедушкой — Богданом Сильвестровичем? Одобрял ли он Ваш выбор профессии? Был ли для Вас наставником?

Дмитрий Ступка: Таких згадок багато. Добре пам'ятаю, як ми з ним їздили до Польщі на зйомки "Вогнем і мечем".

Порад він мені не давав, але я відчував, що він хотів, аби я продовжив акторську династію. Адже я завжди був залаштунковою дитиною. Потім мене віддали в Дитячу академію мистецтв, де я пройшов потужну театральну школу. Діти після цієї академії були більше підготовлені, аніж наші однолітки, які вступали до Карпенка-Карого.

Так само склалося, що я став актором. Живу в акторській сім'ї, бачу всі вистави, репетиції, зйомки. Мені цікаво. І я завжди мріяв зніматися в кіно, де є погоні, вибухи, екшн, а не в банальних серіалах.

Фото Александра Синицы