В Киеве пройдет уникальный акустический концерт Brutto

18 мая в ДК КПИ Сергей Михалок и группа Brutto представит акустическую программу "Вечірнє сонце".

По замыслу организаторов, на акустическом концерте зрители смогут пообщаться с участниками группы в неформальном кругу.

Кроме музыки, также пройдет творческая встреча:"Такие встречи позволят создать особую атмосферу, которая невозможна на больших концертах, сделает возможным тесное общение фанатов группы со своими кумирами. Они для тех, кто хочет не только увидеть и услышать, но почувствовать или даже стать соучастником", — убеждены организаторы концерта.

Сам же музыкант определил жанр своего выступления как поэтическо-музыкальный спектакль.

"Своими песнями я никого не учу. Для меня это просто возможность зафиксироваться эмоционально в данный период времени, а потом через какое-то время попытаться вспомнить, каким я был раньше.

Иногда я сам путаюсь в своих альтер эго, во всех Сашах и Сережах, Михалках прошлого, Михалках будущего. Во время разговора внезапно может проявиться то один, то другой. Это как у Довлатова:"Сергей пьющий и Сергей непьющий были настолько разными людьми, что даже были незнакомы". Вот это про меня и про мои ипостаси. Вообще у меня в голове не простая каша, а жесткая кутья", — Сергей Михалок.

Вместо прыжков выше микрофонной стойки и жесткого слэма в зрительном зале новая программа предполагает неформальное общение, стихи и рассказы, а также песни "Ляписов" и Brutto под гитару.

Новую работу коллектива Михалка сопровождал молниеносный солд-аут: билеты на первые концерты в Киеве были полностью проданы за 54 минуты.

Зрители акустического концерта также услышат новые аранжировки песен "Гарри", "Я верю", "Огоньки", "Воины света", "Зоопарк", "Зорачкі" и других композиций разных периодов.

Вместе с Сергеем на сцену выйдут музыканты группы Brutto — Павел Третяк и Лэфт.

Напомним, белорусская группа Brutto записала песню на стихи Сергея Жадана.