Нардеп Парасюк просит проверить телеканал "Украина" на показ запрещенных российских сериалов

Нардеп Владимир Парасюк отправил предстедателю Нацсовета Юрия Артеменко и главе Госкино Филлипу Ильенко запрос об исследовании показа телеканалом "Украина" российских сериалов.

Об этом сообщает ТСН.

В запросе перечислены "многочисленные случаи", когда на телеканале появлялся российский кинопродукт, произведенный после 1-го января 2014-го года.

В запросе депутата также утверждается, что телеканал не планирует останавливается и в ближайшее время на нем будет продолжен показ запрещенных картин.

Депутатский запрос подписали, по данным службы новостей, также Сергей Лещенко, Егор Соболев, Игорь Луценко, Юрий Деревянко и другие депутаты, которые "требуют повлиять на телеканал и объяснить — каким образом свежий продукт страны-агрессора получил лицензионное удостоверение".

Напомним, в феврале текущего года Нацсовет уже проводил внеплановую проверку канала "Украина" — за "трансляцию сцен насилия" в выпуске одной из программ.

Кроме того, в октябре 2016 разразился скандал после показал телеканалам сериала "Не зарекайся", в котором показывались "хорошие ополченцы" и "плохие патриоты". Нацсовет проверил телеканал и вынес ему предупреждение.

Напомним, в Украине запретили еще 6 пропагандистских российских фильмов.