"Евровидение-2017": Кириленко высказался о возможных санкциях против Украины

Если после "Евровидения-2017" возникнет вопрос санкций против Украины в связи с неучастием российской конкурсантки Юлии Самойловой, Киев дополнительно разъяснит ситуацию Европейскому вещательному союзу.

Об этом в интервью "Обозревателю" заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

"Считаю, что наша позиция будет воспринята членами ЕВС. Если же после конкурса возникнет вопрос каких-либо санкций против Украины в связи с неучастием России, будем дополнительно разъяснять ситуацию. Запрет на въезд Самойловой может иметь какие-то последствия, а может не иметь никаких. Для любых негативных последствий должно быть консолидированное решение ЕВС, а это решение предусматривает специальные процедуры, голосования", — отметил Кириленко.

По его словам, вряд ли все в ЕВС являются большими друзьями Кремля.

Напомним, российская компания бургеров предложила Порошенко миллиард за Самойлову.