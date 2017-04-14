"Евровидение-2017": в Госдуме не считают конкурс искусством

Председатель комитета Госдумы по культуре, кинорежиссер Станислав Говорухин считает, что конкурс "Евровидение" не имеет отношения к искусству.

Об этом сообщает Rambler News Service.

По его словам, лучше бы этого конкурса вообще не существовало.

"Для комитета по культуре, для практически всех депутатов "Евровидения" как чего-то имеющего отношения к искусству не существует. Хорошо, если бы его вообще не было. Для меня эта музыка лично не существует, я за музыку это не считаю, мне этот конкурс не интересен", –сказал Говорухин.

Отметим, 14 апреля стало известно, что Россия официально отказалась участвовать в "Евровидение-2017", которое состоится 9, 11 и 13 мая в Киеве.

Напомним, клип македонской участницы "Евровидения-2017" Бурческой набирает популярности в Сети.