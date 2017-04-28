Композиция украинской группы ДахаБраха стала саундтреком к американскому сериалу

Композиция "Шо з-под дуба" украинской этно-хаус группы ДахаБраха стала официальным саундтреком к сериалу "Фарго" американского ТВ-канала FX.

Об этом пишет pre-party.com.

В его основу легла одноименная картина братьев Джоэля и Итана Коэнов (Joel Coen, Ethan Coen) 1996 года. Композиция звучит во второй серии третьего сезона, стартовавшего в эфире 19 апреля этого года. Главные роли в сериале на этот раз исполняют Юэн Макгрегор (Ewan McGregor) и Кэрри Кун (Carrie Coon), а сюжет выстроен вокруг двух близнецов Эммита и Рэя, один из которых преуспевающий бизнесмен, разбогатевший на парковках, а второй — лысеющий и страдающий от лишнего веса, с явными проблемами в отношениях с женщинами и с деньгами. Действие чёрной криминальной комедии начинается в Восточном Берлине 1988 года, но вскоре переходит в повествование 2010 с декорациями в виде заснеженной декабрьской Миннесоты.

Что же до самого трека ДахаБраха "Шо з-под дуба", то композиция уже давно снискала свою популярность в Северной Америке и Великобритании, после её живого исполнения на радиостанции KEXP и в рамках шоу канала BBC Two.

Напомним, украинские музыканты сделали кавер на саундтрек к сериалу "Шерлок".