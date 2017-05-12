Состоялся показ украинского фильма про казаков, который запретили в СССР

В Киеве состоялся показ немого черно-белого фильма про казаков, который запретили в СССР.

Об этом сообщает "24 канал".

Казацкий боевик "Тарас Трясило", снятый в Украине в 1926 году, в конце 30-х вообще исчез из виду. 17 лет назад одну из его копий нашли в Париже и недавно этой лентой открыли фестиваль немого кино. Пленку в конце 90-х нашел киновед украинского происхождения - Любомир Госейко. Два года назад ее купила Украина, а в Центре имени Довженко 72 минутный фильм год покадрово вручную восстанавливали. По сюжету фильма, события происходят в середине XVII в. Главный герой ленты — крестьянин, который бежал на Сечь и поднял казаков против польской шляхты. Сообщается, что лента в свое время имела огромный успех за границей, а вот в СССР его сняли с проката из-за национализма и кровавых сцен.

Напомним, в новом фильме с Томом Хэнксом показали кадры из Евромайдана.