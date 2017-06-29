Журналист обратился к Задорнову: Вы — яркий пример творческого самоубийства

Ваш случай стал ярким примером того, как человеческая душа умерла раньше самого человека. Будучи медийной фигурой, вы предъявили публике все этапы пути творческого самоуничтожения: от банальной "звездности" до последнего шага во всепоглощающую моральную пропасть.

Написал в своем обращении к сатирику Михаилу Задорнову российский журналист Александр Сотник на сайте "15 минут".

Журналист написал письмо юмористу, который находится в крайне тяжелом состоянии.

"Мне очень жаль писать вам это письмо по столь печальному поводу, но для меня важно, чтобы вы его прочли. Это — не крик злорадствующего отморозка с галерки, а попытка сказать вам напоследок то, что не решаются произнести друзья и близкие у постели умирающего.

Ваша карьера известного сатирика началась с передачи "Вокруг смеха", где вы впервые блеснули, действительно, смешной байкой о "втором девятом вагоне". Эта зарисовка рассмешила миллионы телезрителей, вы стали узнаваемым, вас полюбили, поверив в вашу искрометность, искренность и безупречность вкуса. Ведь юмор не терпит пошлости, и в этом смысле вы некоторое время были чуть ли не эталоном вкуса. Даже когда на телеэкраны поперли петросяны и дубовицкие, вы старались "держать планку". Однажды вы даже поздравляли россиян с Новым годом вместо Президента Ельцина…

А потом что-то сломалось. Вы все чаще стали переходить незримую черту, поймав необъяснимый кураж и полностью отдавшись обманчивому ощущению легкого успеха. Это ощущение искривило ваше мировосприятие, наделив вас дьявольским правом учить, внушать и пропагандировать. Мысль о "тупых американцах", развитая вами в десятках интермедий, и получившая широкое распространение в массах телезрителей, никогда не бывавших за границей, благодаря многочисленным телеэфирам, стала серьезным подспорьем в деле тотальной пропаганды. Ваша поддержка аннексии Крыма и агрессии путинской России против Украины так же была использована пропагандистскими СМИ в деле пропаганды войны и разжигания межнациональной ненависти. Вы превратились в мощное орудие пропаганды человеконенавистничества и войны.

Процесс расчеловечивания легок, безболезнен и незаметен. Жаль, что рядом с вами не оказалось никого, кому бы вы безоговорочно доверяли, и кто мог бы вас тогда остановить. Но даже в тот период у вас еще был шанс остановить это сползание в моральную пропасть самостоятельно, вспомнив о тех творческих авторитетах, кто помогал вам взбираться на вершину популярности в самом начале пути. А потом была "шутка" о сбитом над Донбассом "Боинге". О том, что он "упал, потому что был тяжелее воздуха". И после этой "шутки" вы перестали существовать — как писатель, юморист, творческая единица. Все остальное перестало иметь значение, потому что вы провалились в пропасть, которая поглотила вас.

Вы — яркий пример творческого самоубийства. Конечно, не вы — первый, в разные времена грешили и до вас. Маяковский славил партию — и застрелился, Фадеев лгал — и застрелился, а многих творческих личностей нашего времени, всецело отдавшихся служению лубянскому фашизму — и вовсе ничем не проймешь. Лгут — как дышат, и не помышляют наложить на себя руки. Но иной раз жизнь превращается в Судьбу, которая посылает некогда одаренным людям тяжелую расплату за содеянное еще при жизни. Как жестокий бумеранг.

Ваш случай стал ярким примером того, как человеческая душа умерла раньше самого человека. Будучи медийной фигурой, вы предъявили публике все этапы пути творческого самоуничтожения: от банальной "звездности" до последнего шага во всепоглощающую моральную пропасть.

Вряд ли вы будете прощены теми, кто был убит и изуродован под аккомпанемент гомерического хохота ваших зрителей. Тем не менее, пусть Судьба будет к вам благосклонной в последние дни, избавив вас от физических страданий. И пусть никто не посмеет пошутить: "сатирик Задорнов умер, потому что с опухшим мозгом люди не живут". Потому что шутки кончились. Причем, очень давно…

Прощайте, Михаил Николаевич…"

Напомним, Михаила Задорнова прооперировали в Германии.