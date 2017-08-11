Звуки гимна, флаг Украины. Хлывнюк сказал, при каких условиях "Бумбокс" согласился выступить в Крыму

Лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк заявил, что недавно музыкальному коллективу предложили выступить в захваченном РФ Крыму, он согласился играть бесплатно, но при условии, что прозвучит гимн Украины и будет висеть ее флаг, а организаторы отказались.

Об этом он рассказал в интервью "Сегодня".

В то же время собеседник подчеркнул, что "Бумбокс" часто зовут на дни российских городов.

"Просто понимаете, в чем дело: мы живем в разных информационных пространствах. Вспомните, какими мы были сами по отношению к государству каких-то пять лет назад. И вы, и я", — добавил артист.

По его словам, "мы не чувствовали себя частью государства, людьми, от которых что-то в ней зависит". "Мы жили в параллельном мире. В России так же и сейчас живут люди, которые не имеют никакого отношения к государству. Никакой агрессии я к этим людям не испытываю", — отметил Хлывнюк.

"Они находятся в другом информационном пространстве, не понимают, как мы так можем жить. Недавно нас звали на два концерта. Один — в Симферополе, а один — в Самаре. И мы согласились в Крыму выступить бесплатно, но при условии, что перед нашим выступлением прозвучит гимн Украины, а на заднике будет висеть украинский флаг. Ясное дело, организаторы отказались", — сказал лидер группы.

Ранее Андрей Хлывнюк говорил, что не будет выступать в России, пока не закончится война, и исполнителя и его семьи один конфликт — с людьми, которые напали на их страну.