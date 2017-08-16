День Независимости: стало известно на каких фестивалях выступят украинские звезды

16 августа 2017, 12:33

"Квартальцы" запланировали дать для своих многочисленных фанатов два бесплатных гала-концерта.

Скоро Украина отметит 26-ю годовщину своей независимости.

Для всенародно любимых артистов этот день никогда не бывает выходным, пишет kp.ua.

Где же их можно будет увидеть и сколько стоит сходить на концерт звезд в праздник?

Олег Винник в Раздольном

Вот прекрасный шанс увидеть "Мистера Счастье" живьем, причем абсолютно бесплатно! Обаятельное солнце украинской попсы сегодня колесит по Черноморскому побережью. В 20-х числах у Винника запланированы два концерта в Одессе и два — в Южном. В сам же День Независимости Олег даст сольный концерт на главной площади поселка Раздольное (Херсонская обл.).

Начало в 19.00. Вход свободный.

Студия "Квартал 95" в Краматорске

"Квартальцы" запланировали дать для своих многочисленных фанатов два бесплатных гала-концерта, приуроченных ко Дню Независимости Украины. Первый состоится 18 августа под открытым небом в поле, рядом с селом Подопригоры (Лебединский район Сумской области). Это уже не первый концерт "Квартала" в таком "полевом" формате. В августе прошлого года на этот концерт пришли и приехали более 100 тысяч зрителей (!). Тогда Евгений Кошевой рассказал, что все артисты "Квартала" были потрясены, когда со сцены увидели, что зрители заняли территорию до линии горизонта!

В сам же День Независимости, 24 августа, Студия "Квартал 95" выступит в Краматорске, городе на востоке Украины, ставшем форпостом независимой страны. Гала-концерт пройдет на центральной площади — площади Мира, где еще недавно шли бои.

Начало концерта - в 19.00. Вход свободный.

Тина Кароль

Тина Кароль в Каменце-Подольском

24 августа стартует тур Тины Кароль в поддержку ее нового альбома "Интонации". Тур 2017-2018 охватит более 30 городов, в которых певица даст 55 концертов, но в День Независимости Тина выступит в знаменитой крепости Каменца-Подольского.

Начало концерта — в 20.30. Билеты: 250 - 950 грн.

Monatik

Monatik на Z-Games в Затоке

24 августа артист Monatik выступит на самом ярком спортивно-музыкальном фестивале Z-Games 2017 в Затоке Одесской области! День Независимости на берегу Черного моря под песни Димы Монатика — это незабываемо!

Начало концерта - в 20.00. Стоимость визы на фестиваль: 550-1000 грн.

"Океан Ельзи" в Харькове

Самая любимая группа украинцев завершила мировой тур, который длился два года, в нынешнем июне. Музыканты заявили, что планируют взять долгий тайм-аут. Однако День Независимости стал исключением из этого решения, хотя бы потому, что выступать в этот день в одном из украинских городов для группы — давняя традиция. На этот раз выбор пал на Харьков. Итак, 24 августа "Океан Ельзи" даст концерт на стадионе "Металлист".

Начало концерта — в 20.00. Билеты: 450 — 2500 грн. (билеты по 250 грн. уже все проданы).

"ТНМК", Катя Чили и легенды джаза в Черноморске

24 августа на центральной площади курортного города Черноморск (бывший Ильичевск) состоится открытие 15-го юбилейного фестиваля Koktebel Jazz Festival. Будет звучать много яркой и независимой украинской музыки. Откроется фестиваль интересным проектом-коллаборацией: николаевский молодежный биг-бэнд сыграет джазовую программу вместе с Карлом Фриерсоном (экс-фронтмен группы De Phazz) в качестве солиста. Также в программе группа "ТНМК" с обновленной джазовой программой, которую они играли на Koktebel Jazz Festival в 2005 году. Катя Чили представит свою новую программу с одесским этнографическим коллективом, созданную специально для фестиваля. А еще выступят группы "The ВЙО",  Go-A (Киев), инди-фолк-группа "Колір", дуэт сестер Тельнюк и мировые звезды джаза.

Начало концерта — в 19.00. Билеты: 190 - 1290 грн.

Сергей Притула

Сергей Притула и юмор-шоу "Варьяти" в Карпатах

Телеведущий и шоумен Сергей Притула 24 августа будет развлекать туристов в Буковеле, представляя  свое  украиноязычное юмор-шоу в местном очень крутом клубе VODA club.

Напомним, на фестивале "Файне Місто 2017" выступили группы, которые нас удивили.

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концерт артисты День независимости
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