Борис Акунин считает, что Серебренникова "арестовал" Путин

Российский писатель Григорий Чхартишвили (псевдоним Борис Акунин) заявил, что в РФ режиссера Кирилла Серебренникова "арестовал" президент страны Владимир Путин.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время литератор подчеркнул, что в России международно-резонансные аресты "происходят только с санкции, а то и с прямого приказа главного начальника".

"Поэтому давайте называть вещи своими именами… Режиссера Серебренникова арестовал не Следственный комитет, его арестовал Путин", — отметил автор.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в хищении десятков миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".