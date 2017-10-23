Умер один из основателей культовой группы AC/DC

Сегодня, 23 октября, не стало известного музыканта, одного из основателей культовой группы AC/DC Джорджа Янга.

Об этом пишет ТСН.

Он ушел из жизни в 70-летнем возрасте. Известие о смерти артиста появилось на официальной странице коллектива в Facebook.

"С болью в сердце мы должны объявить о кончине нашего любимого брата и наставника Джорджа Янга. Без его помощи и руководства не было бы AC/DC. Нельзя было найти более профессионального музыканта, композитора, продюсера и наставника", — сказано в посте.

Напомним, ранее "Главред" писал, что умер экс-солист "Иванушек International" Олег Яковлев.