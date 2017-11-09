Наталя Валевська: коли відсіялися колеги з Росії, для українського виконавця настали кращі часи

На сайті "Главред" відбувся чат з українською співачкою, володаркою премії "Кришталевий мікрофон" у номінації "Народне визнання року", володаркою "Золотої зірки" Алли Пугачової та Ордену Великомучениці Варвари ІІ ступеня, волонтером, засновницею MuZa Production та власного благодійного фонду Наталею Валевською. Спілкуючись із читачами, вона розповіла, як змінилося життя українських виконавців за роки війни в Україні, як вплинула на вітчизняних артистів заборона на в'їзд для російських гастролерів, чи продовжує вона спілкуватися зі своїми родичами в Росії, яку роль в її музичній кар'єрі зіграла Алла Пугачова, яких законодавчих змін потребує українська культура, а також наскільки виправдана еротика у мистецтві.

Подаємо стенограму чату з Наталею Валевською.

Liam: Насколько, по-вашему, избалован украинский слушатель и зритель? Легко сейчас собирать полные залы?

Наталя Валевська: Оскільки у нас відсіялися колеги з сусідньої держави, то для українського виконавця настали одні з найкращих часів.

Також діють квоти — і відтепер, з 8 листопада, відсоток стає ще більшим — 30% української музики. З цим я вітаю нашу культуру.

Колись давно я малу змогу відвідати Францію, чула багато французької музики, і тоді я загадала бажання — щоб в Україні було більше української музики. І моє бажання здійснилося. І тоді було ще одне бажання — щодо розвитку України. Сподіваюся, і воно здійсниться.

Fekla: У меня несколько личный вопрос. Наталья, не секрет, что вы верующий и воцерковленный человек. Расскажите, каков был ваш путь, прежде чем вы пришли к этому? Вы из религиозной семьи? Или в вашей жизнь был какой-то переломный момент? Спасибо.

Наталя Валевська: Стати віруючою людиною мені допомогла моя бабуся. Вона з дитинства вчила мене молитися — і коли виходиш з дому, і перед їжею. У дитинстві в мене був духовний куточок, де я ставала навколішки і молилася Богу.

Це дуже особиста річ, але не говорити про це я не можу, бо це — частина мого життя. І я думаю, що я жива тільки завдяки Богові.

Paulina: Чи бачите ви якийсь позитивний ефект від, по суті, відмови від російської музики в українських ефірах?

Наталя Валевська: Відмови насправді немає. Хто хоче, слухає російську музику в інтернеті. Хтось пам'ятає музику дитинства, і заблокувати його думки і спогади неможливо. Я говорила вище, що тепер у нас стало більше української музики. Це добре. Моя перша пісня ще на початку 2000-х років була українською. І коли я приходила зі своїми українськими піснями на радіо чи телебачення, їх не хотіли брати, бо вважали їх "не форматом". А тепер беруть "із руками і ногами". Звичайно, це позитивно.

Але найбільш популярні артисти все одно співають російською. Тож, можливо, щось тепер зміниться і у них, і в їхньому репертуарі з'являться українські пісні.

Mitia: Наталья, скажите честно, как изменились гонорары и заработки артиста в последние три года по сравнению с довоенным периодом? У вас меньше стало концертов? Люди менее охотно посещают в эти годы развлекательные мероприятия? На чем лично вам приходится экономить?

Наталя Валевська: Ми бачимо, що концертні і театральні зали заповнені. Людям потрібне духовне підживлення.

Щодо гонорарів, не можу говорити про когось. У мене особисто гонорари не змінилися. А от святкувань в рази стало менше в останні чотири роки.

Я і до цього не була марнотратом, не жила "на широку ногу" і раціонально ставилася до витрат. Тож особливо нічого не змінилося. Я записую витрати, зберігаю чеки — в мені є єврейська жилка. :) Я все контролюю, на що я витрачаю, і чи це потрібно...

Mitia: Насколько артисту сегодня комфортно работать в Украине в нынешней политической и финансовой ситуации? Что вас больше всего пугает, беспокоит, удивляет в происходящем в стране?

Наталя Валевська: Було б добре, якби та ідея, яка була висловлена Миколою Петровичем Мозговим стосовно зменшеної плати за оренду концертних майданчиків, стала реальністю. Тому що, окрім оренди, є дуже-дуже багато витрат, які лягають на плечі артиста і продюсера, тому у кінцевому рахунку заробіток артиста не складає стільки, скільки малює собі в уяві глядач чи спостерігач. А так, лишалось би більше грошей на творчість. Не буду перелічувати весь список.

Просто хотілося б підтримки з боку держави, бо зараз доводиться рити носом землю, аби втриматися на плаву.

Ще слід повернути закон про меценатство і благодійність, який колись діяв на державному рівні. Це дуже допомагало в ті роки артистам знімати кліпи та розвиватися.

Mitia: Как вы относитесь к запрету на въезд в Украину для российских артистов? Кто и в чем выигрывает от такого решения? А главное — выигрывает ли слушатель/зритель?

Наталя Валевська: Мені шкода дітей, які не можуть побачити своїх батьків.

polit_ua: Якось міністр культури Нищук вступився за лайку та еротику у творах мистецтва, мовляв, їх використання інколи є доцільним. А як до цього ставитеся ви? Може, краще, щоб публіка піднімалася до рівня мистецтва, а не воно опускалося до її рівня?

Наталя Валевська: Давайте згадаємо Віктюка — у нього у виставах є елементи оголення. Але це високе мистецтво. До еротики це не має жодного відношення.

Sonita: Наталья, насколько комфортно вам было сниматься в клипе "Тебе хочу"?:) Расскажите откровенно, ваш супруг легко согласился на такую визуализацию песни и такой сценарий?:)

Наталя Валевська: Коли я запитала у Володі: "Що ти думаєш про те, що я зніматимуся в кліпі з такою історією?", була пауза. Але, обміркувавши, ми почали діалог. І він висунув одну умову: людина, яка буде грати головну роль, має бути нам знайомою, і тоді він дасть добро.

Тому головну роль зіграв особистий фітнес-тренер мого чоловіка Іван Артеменко. Він надзвичайно розумна людина, я мала також з ним пару тренувань. Не могли наговоритися, бо він багатогранний. На жаль, зараз Іван в Ізраїлі, і ми не можемо відсвяткувати вихід нашого кліпу. Але я його чекаю, аби зустрітися. Це не перший його досвід у зйомках, і він мріє розвивається в акторському напрямку.

Мені не було комфортно, одразу кажу. Для мене це був вихід за межі моєї зони комфорту. Це було найважче, ніж зніматися в холод на вулиці. Зайти в кадр і робити все органічно, тимчасово повірити в ті "обставини" по Станіславському, це надскладне завдання. Хоча комусь може здатися, що все легко і просто. Тепер я пильніше спостерігаю за відвертими сценами в кіно, бо розумію, що це акторська робота.

Edmon: Шоу-бизнес, как и любая сфера живет по своим законам. И вам, как артистке, необходимо по этим законам творить и работать. Что бы в них вы хотели изменить и почему?

Наталя Валевська: Закон про авторське право. У нас багато авторських агентств, які на незаконній підставі збирають роялті і кладуть собі в кишеню. Україна посідає одне з перших місць по піратству. А кожна праця має бути оплаченою. Я вважаю такі агентства справжніми злодюгами. З цим пора покінчити!!!

Dara: У нас довго дискутують про те, як політично реінтегрувати Донбас в Україну. А що потрібно робити з людьми — як реінтегрувати їхні уми, свідомість? Що тут в силах зробити люди від мистецтва? Чи можливо взагалі певну частину населення навчити/змусити більше любити українське, особливо більш старших людей зі сходу країни, для яких, що б там не казали, російська залишатиметься основною мовою спілкування, класика російської та зарубіжної літератури більш затребуваною, і які дивитимуться з більшим задоволенням старі-добрі радянські фільми, того ж Гайдая чи Рязанова тощо? Дякую за вашу думку.

Наталя Валевська: Я вважаю, що свідомість населення вже змінюється прямо зараз. Але це все одно вибір кожного, ми не можемо нікого ні до чого примушувати. Але ми можемо більше розповідати про українську культуру і робити більше передач на високому духовному і моральному рівні.

Бо хтось наче зацікавлений у тому, щоб народ став малорозвинутим. Але навіть декілька людей можуть усе змінити кардинальним чином.

Rika: Чи буваєте ви з концертами в зоні АТО? Так, але просто цього не афішуєте? Якщо ні, то чому?

Наталя Валевська: Моя підтримка переселенців із зони АТО і дітей із зони АТО триває вже кілька років і далі продовжується. Коли я була в зоні антитерористичної операції, передавала фінансову допомогу переселенцям, у яких навіть лампочок у коридорах не було... Та ще багато чого. Плідно співпрацюємо з журналом Ukrainian People, який вже багато років підтримує дітей та переселенців із зоні АТО в Києві та області. Я долучаю друзів і знайомих, аби надати їм підтримку.

Rika: Наталю, як гадаєте, як би склалася ваша доля, якби не "Шанс"? Чим би ви зараз займалися?

Наталя Валевська: Я з п'яти рочків співаю. Точно би співала, бо був момент, коли я хотіла стати слідчою, біологом, лікарем, але творчість перемогла. В сотий раз подякую Ігорю Кондратюку за той момент, коли в нього виникла ідея створити такий проект, а також за знайомство з Кузьмою і Наталею Могилевською, які зіграли ключову роль у моїй долі.

Dinara: Какова роль Аллы Пугачевой в вашей музыкальной карьере и становлении вас как артистки? Общаетесь ли вы сейчас с Аллой Борисовной?

Наталя Валевська: Був такий момент у моїй творчості, коли я намагалася взяти участь в одному з дуже престижних фестивалів, але якось не складалося. Був момент, коли в мене вже перестали вірити мої колеги, але я все одно не зупинялася і намагалася використати всі шанси. І коли сталася перемога, і з десятків тисяч виконавців вона обрала саме мене в якості переможниці — я була на десятому небі від щастя. Окрім грошей (10 тисяч доларів), "Золотої зірки", вона надала ще купу бонусів: ротації на її радіостанції, я їздила з нею в Самару, Ростов-на-Дону на презентацію її радіо, а також вона взяла мене в "Різдвяні зустрічі" в якості помічниці, і я також взяла участь у її фестивалі "Крим Мьюзік Фест".

Після перемоги ми спілкувалися декілька разів, я була за лаштунками її ювілейного концерту в Лужниках, спостерігала за тим, як вона ставиться до своїх молодших колег по сцені. Одного разу вона набрала мене сама, і ми з нею поспілкувалися. Також вона допомагала обирати пісні до альбому "Желания сбудутся". Дорожу кожної хвилиною, яку вона приділяла мені. До речі, костюм на "Різдвяних зустрічах" для мене саме вона обирала.

Prokop: В чем заключается ваша волонтерская деятельность сегодня?

Наталя Валевська: До Дня Святого Миколая буде традиційно передаватися медичне обладнання в усі обласні дитячі лікарні нашої країни. Я є почесним волонтером акції "Від серця до серця", за допомогою якої в Україні з'являється різне обладнання для діагностики різних хвороб. Моя благодійна діяльність спрямована на допомогу і підтримку дітей-сиріт у притулках і дитбудинках. Адресну допомогу мій фонд надає дуже нечасто.

Prokop: Согласны ли вы с тем, что благотворительность должна быть тихой?

Наталя Валевська: В залежності від того, яка ефективність цієї тихої або гучної благодійності. І як почуває людина себе, коли вона заявляє про допомогу. Це на совісті благодійників.

Vira_Datsiuk: Чому часто-густо відеороботи українських (та й закордонних) виконавців аж надмірно вульгарні та відверті? Як ви ставитеся до цього? І, здається, з часом стає все гірше, просто знімаються будь-які рамки? Думаєте, така тенденція продовжуватиметься, чи все-таки з'явиться попит на щось більш скромне і красиве, й артист не пропонуватиме глядачу дивитися на оголені груди чи ще щось?

Наталя Валевська: Шановна Віро, зараз час, коли ви можете вимкнути програму, яка вам не подобається, і дивитися те мистецтво, яке, на вашу думку, є справжнім. Давайте згадаємо Венеру Мілоську та грецькі статуї, які стоять у найвідоміших музеях світу, і вони — напівоголені. Та й чоловіки на цих витворах мистецтва не прикривають свої принади, але це вважається мистецтвом. Тому все залежить від того, як ви ставитися до того чи іншого.

ulyana.samchuk: Продолжите следующие строки: 1. Настоящей звездой можно считать того, кто… 2. Что бы ни случилось, нужно помнить, что… 3. Настоящая гордость за себя приходит, когда… 4. Чтобы не отчаяться, нужно…

Наталя Валевська: 1. Не знаю, у кожного своя зірка. Я, наприклад, вважаю своїх учениць і учнів зірками, бо вони щоразу роблять маленькі успіхи. Навіть собаку вважаю свою зірку — вона така ділова завжди виходить на прогулянку. :) Зірка — моя мама. Люди, які сяють, які несуть світло, — це зірки.

2. Все, що не робиться, робиться на краще.

3. Не гордість, а радість.... Коли робиш маленькі і великі зусилля, щоб зробити світ кращим. Гордість мають відчувати спортсмени, коли стоять на п'єдесталі, а ще коли люди досягають великої мети, коли тобі вдається контролювати свої емоції, не залежно від обставин.

4. Вірити в Бога.

ulyana.samchuk: Як і чим вас можна підкорити?

Наталя Валевська: Талантом. Мужністю. Сміливістю. Вихованістю та знанням етикету. Справжністю. Звичайно, розумом. Харизмою. Чутливістю. Вмінням розуміти. І ще багато чим.

ulyana.samchuk: Коли вас переповнює радість?

Наталя Валевська: Завжди, коли я бачу своїх рідних людей, коли вони задоволені. Коли я виходжу на сцену. Щоразу, коли бачу свою собаку. Щоразу, коли виходить нова пісня, з'являється нова ідея. Коли передаю знання своїм учням. Коли я мандрую. Коли зустрічаюся з друзями. Коли в когось щось вдається. Коли я все встигаю. Коли лікар каже, що ти здорова. Коли мені дарують квіти. Коли я комусь щось дарую. Коли я п'ю каву зі спеціями. Коли я прихожу в храм. Коли спілкуюся зі світлими людьми, отримую уроки долі. Коли мені роблять масаж у чотири руки. Коли плаваю у кайфовій воді. Коли читаю книжки. Коли відвідую концерти улюблених виконавці або вистави.

ulyana.samchuk: Перед чем вы робеете?

Наталя Валевська: Перед павуками.

ulyana.samchuk: Самый сумасшедший поступок в юности?

Наталя Валевська: Походи на рок-сейшени.

ulyana.samchuk: В чому полягає краса життя?

Наталя Валевська: Мені здається, що краса життя — це досвід.

ulyana.samchuk: Найбільш велика радість в житті — це?

Наталя Валевська: Вона на мене ще чекає. Та мені пощастило, що я емоційна, тож радію багато від чого.

ulyana.samchuk: Які найбільш щасливі люди?

Наталя Валевська: Ті, що живуть і задоволені своїм шляхом.

ulyana.samchuk: В чому ваша сила?

Наталя Валевська: В думках.

ulyana.samchuk: Коли ви зрозуміли, що подорослішали?

Наталя Валевська: Та я ще не подорослішала. :) Я люблю кататися на каруселях, бешкетувати... І я не втрачаю можливості відвідати парки атракціонів в усьому світі. Це повертає в дитинство і допомагає згадати, яким ти є насправді.

ulyana.samchuk: 1. Що для вас є запахом дитинства? 2. Звички, які залишилися у вас із дитинства?

Наталя Валевська: 1. Я пам'ятаю мамині духи Dzintars. Пам'ятаю, як дуже плакала, бо не хотіла йти в дитячий садочок, а мама дала мені свою хусточку, яка пропахла її духами. А ще пам'ятаю запах молочка, яким мене годувала мама.

Запахи дитинства, загалом, — це запахи бабусиних пирогів, різних запечених страв, мамусиних тортиків і чорносливу.

2. Я тру волосся пальцями, коли хочу спати.

Viktor: Не секрет, что до войны вы много выступали и участвовали в различных российских фестивалях, в России вас неплохо принимали. А как сейчас, вам как артистке сильно не хватает российского рынка? Продолжают ли коллеги приглашать туда?

Наталя Валевська: Мене більше бентежить те, що продовжують вбивати людей, і я всім серцем хочу, щоб це припинилося.

А щодо пісень, то мої пісні слухають по всьому світу, для них немає кордонів.

Зараз запрошень до Росії немає.

Viktor: Наталья, а вы смогли бы жить в другой стране, не в Украине? Никогда не возникало желания эмигрировать куда-то? И насколько сильна ваша связь с малой родиной — Хмельницким?

Наталя Валевська: Я жила в більш ніж 15 країнах світу. Я обожнюю мандрувати, жити без подорожей не можу. Але мій дім там, де мої кохані люди.

У Пітері живе моя свекруха, моя люба друга матуся. Також там живуть мої сестра, брат, тітка. Ще одна сестричка і племінниця живуть у Москві.

І я спілкувалася з ними, спілкуюся і буду спілкуватися. Політичних тем ми не торкаємося, тому що родина — понад усе. Політика вже наробила біди. Давайте примножувати любов, у тому числі й до родини.

В моєму рідному місті Хмельницькому живуть найрідніші мені люди: мій татко, матуся, коли вона не в Італії, тьоті, племінничок, мій любий свекор. Звичайно, це пов'язує мене з моїм рідним містом, і я час від часу туди приїжджаю. А ще там поховані мої бабусі і дідусі — я шаную предків. І також там — мої справжні друзі, похресниці. І я завжди дуже рада зустрічі з ними.

Юлия Федив: Питань немає. Просто хочу вкотре подякувати за творчість та величезний внесок у нашу українську культуру. Любимо та поважаємо!

Наталя Валевська: Як приємно. Дякую, Юліє!

ulyana.samchuk: Наташа, сонце! Вітаю вас із виходом нового кліпу та пісні! Дуже круто вийшло, незвичайно та місцями гаряче.

Наталя Валевська: Дякую за запитання! Приходьте на мої концерти. Чекайте на мій альбом. Пишіть мені листи — я їх читаю, але, вибачте, не завжди можу відповісти. Але знайте, що мені дуже приємно.

Бажаю, щоб кожному вдалося в цьому земному житті зробити щось хороше і залишити по собі добрі справи і добру історію, посіяти добре насіння.

А ще — беріть участь у челенджі. 9 листопада — День української мови і писемності. Ми з моєю колегою Олею Святковою ініціювали добру акцію, яка допомагає популяризувати українську мову та дає кожному можливість проявити свої ораторські здібності, записати на відео українського вірша. Мало того, що ви зробите добру справу, та ще й отримаєте приз. Тож закликаю вас взяти участь у челеджі. Але обов'язково пропишіть тег "український челендж". Викладайте на своїх сторінках у Фейсбук.

Любіть Україну.

Дякую за все.

Дякую "Главреду" за запрошення.

Зустрінемося з вами.

Надія Майна

Фото В'ячеслава Ратинського