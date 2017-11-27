Украинская короткометражка победила на международном кинофестивале в Таллине, опубликовано видео

Украинский короткометражный фильм "Технічна перерва" победил на международном фестивале POFF Shorts International Competition Sleepwalkers в Таллине.

Кинокартина стала дебютной работой режиссера Филлипа Сотниченко и создана при поддержке Госкино Украины.

Главный герой — кассир одного из супермаркетов. Беременная девушка во время перерыва успела совершить мелкую кражу, перепродать краденное на рынке, потерять надежду на материнство и вернутся к работе.

Это не первая награда для короткометражки. Так, в октябре этого года лента была удостоена звания "Лучший украинский фильм" на фестивале короткого метра WIZ-ART.

Ранее сообщалось, что документальная украинская лента "The Distant Barking of Dogs" (режиссер − Simon Lereng Wilmont) одержала победу на фестивале документальных фильмов IDFA в Амстердаме.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что с января 2017 года было выпущено более 20 украинских фильмов, добавив, что правительство будет увеличивать поддержку кинематографа, поскольку – это не только культура, но и вклад в национальную экономику.