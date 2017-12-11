Трейлер нового фильма Спилберга стал хитом Сети, опубликовано видео

Трейлер нового фильма режиссера Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться", который посвящен миру будущего и виртуальной реальности, стал хитом Сети.

Ролик за сутки успел набрать более 4 миллионов просмотров на YouTube.

Съемками ленты занимается кинокомпания Warner Bros. События в фантастической картине разворачиваются в будущем, когда на земле творится разруха, а люди не особо этим обеспокоены, поскольку проводят время в виртуальной реальности.

Выход фильма на широкие экраны ожидается 30 марта будущего года.

Напомним, в ноябре в сети появился первый трейлер "Мстителей: Война бесконечности".